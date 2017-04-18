Мальчишки военной поры

15 Май 2017 | Из ваших писем

Наши отцы были на фронте. Несмотря на жизненные трудности, мы подрастали. Когда матери разговаривали между собой, мы прислушивались к их разговорам о войне. Зимой, перебрав посевные семена колхоза от мусора, начинали играть в «войну». На улице, в сугробах высотой с забор, делали «землянки», рыли «окопы». Наша «война» шла полным ходом. «Солдаты» обеих сторон падали на поле «брани». Проходило совсем немного времени, они, как дополнительная сила, вновь вставали в строй. Снова, снова шли в атаку, и когда брали «Гитлера», было уже темно, и одежда, которая была на нас, становилась ледяной.

Летом пасли гусят. Подсмотрев у взрослых, из старой косы изготовляли ножик и носили его с собой. Отрезав красивые ветки ивы, плели корзины. Отобрав прут подлиннее, «оседлав» его и, представляя себя кавалеристами, размахивая «саблями», мчались в бой.

Однажды у забора увидел красивую длинную ветку, хотел срезать своим острым ножиком, как поранил палец друга, который также полез за ним. Я и не заметил, что рядом был кто-то. Он постоянно вспоминал об этом случае.

Дружили и со спортом: бегали на большие расстояния, в гору, занимались национальной борьбой (я, конечно, только наблюдал), зимой, даже когда ворошили стог соломы, «метали» вилы. Так во время очередного такого метания, вилы врезались мне в ногу. В молодости такие ошибки случались часто.

Вместе с другом с их хлева «таскали» куриные яйца, хотели подкрепиться ими. А оказалось, что это были яйца наседки.

Жизнь была непростой, но мы не сдавались. Хотелось бы, чтобы молодому поколению не довелось пережить то, что пережили мы. К сожалению, детей войны становится все меньше…

фото https://www.google.ru