Пережитое не забывается

15 Май 2017 | Из ваших писем

Я 43 года проработал в колхозе руководителем и агрономом, и поэтому с наступлением весны начинаю переживать: лишь бы лето не выдалось засушливым. Эти переживания рассеиваются, когда проходит первый дождь. Ведь засуха может повторяться. Вот, например, в 19?3 году многие хозяйства из-за засухи организовали заготовку соломы в Николаевской области Украины. Для меня самым сложным годом, оставивший в моей памяти тяжелые воспоминания, был 1981 год. Перед нами была поставлена задача: поехать в совхоз имени Ломоносова Боровского района Кустанайской области Казахстана и организовать заготовку соломы, отпрессовать ее и в станции Кустанай, погрузив в вагоны отправить в Кукмор. На машинах ГАЗ-53 Рамиль Галиев из Дусаево, Тимербай Булатов из деревни Чабья, также КамАЗ из Кукморской «Сельхозтехники», трактористы Николай Петров, Рафиль Шаймарданов и еще звено, состоящее из десяти человек, начали готовиться к поездке. Я был назначен руководителем. Погрузили в машины необходимое для работы вещи: 4 палатки, 2 трактора, пресс, посуду. Для того, чтобы по прибытию было проще найти общий язык с хозяевами, директор передал 15 килограммов меда.

Машины выехали в путь, а для остальных путешествие началось с поезда Москва-Томск. Приехав на новое место, меня ожидала неприятная ситуация.

Продолжение читайте на страницах газеты “Трудовая слава”.