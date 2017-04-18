"Вселенная дает знак" - Глава 4

14 Май 2017 | Литературная страничка Печать

"Вселенная дает знак" - Глава 4

- 4–

 

Я услышала стук копыт и колёс. Неужели отец вернулся?! Я подбежала к окну и выглянула наружу. Солнце... Я не видела солнечного света с момента... да, именно с момента кончины мамы. На несколько секунд я "ослепла". Папа звал меня к себе, и я выбежала из комнаты, как ошпаренная. Я подбежала к папе и обняла его так крепко, как только могла, но он отстранил меня от себя и мило улыбнулся. Я ничего не поняла. Тогда он открыл дверь повозки и оттуда вышла женщина. Я не понимала что происходит.

- Папа, кто это? - грубо спросила я.

- Это Клери. Твоя... новая мама.

Сердце упало в пятки, голова закружилась, в глазах стало темнеть.

- Что ты такое вообще несёшь, папа?! Какая ещё новая мама?! У меня есть мама и другая мне не нужна!

С этими словами я побежала прочь от них, заперлась в комнате и больше не выходила.

 

Продолжение скоро на нашем сайте kukmor.rt.ru в рубрике "Литературная страничка"

 

 


Азалия ШАКИРЗЯНОВА


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