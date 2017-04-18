Вот почему нельзя убивать домашних сороконожек, даже если вы их боитесь

С сороконожками мы чаще всего сталкиваемся во влажных подвалах и ванных комнатах. Некоторые могут всю жизнь обитать в помещениях, а другие летом находятся на открытом воздухе, охотясь на личинок и пауков, а с наступлением холодов перебираются внутрь.

Хотя этих хищников и называют сороконожками, у них только 30 ног. Передние две лапы в виде клыков с ядом служат для того, чтобы охотиться на насекомых. Но не беспокойтесь, эти клыки слишком слабые, чтобы проколоть кожу человека. Остальные лапы позволяют им передвигаться на максимальной скорости и ловить своих жертв, используя тактику, называемую лассо, при которой сороконожка связывает свою добычу массой длинных ног. Также достаточно удивительное зрелище, когда сороконожки сами сталкиваются с угрозами, они могут самостоятельно ампутировать себе ноги, чтобы отвлечь хищников.

Размер сороконожки составляет 2–5 см, а средняя продолжительность жизни — от 3 до 7 лет. Они имеют желтовато-серый окрас с темными полосками, которые идут вдоль тела.

Благодаря своему хорошему аппетиту, всего одна сороконожка способна уничтожить поразительное количество вредных насекомых. В её рационе присутствуют пауки, муравьи, клопы и тараканы. Так что, когда в следующий раз увидите в своём доме это членистоногое существо, не спешите от него избавляться.

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