Воспитанники отделения самбо спортшколы «Зилант» приняли участие в 32 традиционном республиканском турнире по борьбе самбо, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в городе Чистополь. В своих весовых категориях Максим Исаев занял 1 место, 3 место заняли Ильназ, Ильяс Багаманов и Айнур Нурахметов.
Кукморские самбисты завоевали призовые места в Чистополе
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
На кладбище под Зеленодольском вновь совершен акт вандализма
15:38 14.05.2017
15:38 14.05.2017
За комплексом «Мегастрой» в Казани пожарные потушили горящий камыш
Пожар случился на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани.
15:11 14.05.2017
Пожар случился на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани.
15:11 14.05.2017
Путин встретился с Премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом
Поприветствовав Ципраса, Путин вспомнил о своем визите в Грецию год назад и как тепло его принимали во время визита в Афины.
14:47 14.05.2017
Поприветствовав Ципраса, Путин вспомнил о своем визите в Грецию год назад и как тепло его принимали во время визита в Афины.
14:47 14.05.2017
Фото: В Казани автоледи врезалась в «Кольцо»
ДТП произошло сегодня около пяти утра в центре города.
14:45 14.05.2017
ДТП произошло сегодня около пяти утра в центре города.
14:45 14.05.2017
Муфтий РТ стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу
В казанском дворце единоборств «Ак Барс» состоялось открытие Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани.
14:22 14.05.2017
В казанском дворце единоборств «Ак Барс» состоялось открытие Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани.
14:22 14.05.2017
У Центра семьи «Казан» прошел фестиваль воздушных змеев
Родители и дети запустили несколько десятков летающих кайтов на привязи.
14:12 14.05.2017
Родители и дети запустили несколько десятков летающих кайтов на привязи.
14:12 14.05.2017
Синоптики Татарстана вновь предупредили о заморозках
На территории Татарстана и в Казани ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-4˚ (в Казани 0..-3˚).
14:01 14.05.2017
На территории Татарстана и в Казани ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-4˚ (в Казани 0..-3˚).
14:01 14.05.2017
В Липецкой области обнаружено тело 4-летнего мальчика
Ребенок пропал семь дней назад в селе Солдатское.
13:39 14.05.2017
Ребенок пропал семь дней назад в селе Солдатское.
13:39 14.05.2017
Путин на встрече с Земаном отметил рост доходов россиян
Путин сердечно поприветствовал Земана и отметил, что российско-чешские отношения поддерживаются на высоком уровне и развиваются.
13:31 14.05.2017
Путин сердечно поприветствовал Земана и отметил, что российско-чешские отношения поддерживаются на высоком уровне и развиваются.
13:31 14.05.2017
Фото: В Ново-Савиновском районе Казани произошел пожар
За комплексом «Мегастрой» горит камыш, угрозы нет.
13:12 14.05.2017
За комплексом «Мегастрой» горит камыш, угрозы нет.
13:12 14.05.2017
В Лионе из музея похищены драгоценности на сумму более миллиона евро
Похищена тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем.
12:48 14.05.2017
Похищена тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем.
12:48 14.05.2017
В Челнах спасатели помогли увязшему в грязи ребенку
Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.
12:05 14.05.2017
Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.
12:05 14.05.2017
В Челнах показали грандиозное мотошоу
Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.
11:43 14.05.2017
Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.
11:43 14.05.2017
Фото: В Чистополе в квартире жилого дома обрушилось чердачное перекрытие
В результате инцидента никто не пострадал.
11:30 14.05.2017
В результате инцидента никто не пострадал.
11:30 14.05.2017
В преддверии Кубка конфедераций УФСБ по РТ напоминает о необходимости быть бдительными
В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.
10:55 14.05.2017
В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.
10:55 14.05.2017
Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина
Ранее глава российского государства назвал предстоящий визит Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня.
10:25 14.05.2017
Ранее глава российского государства назвал предстоящий визит Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня.
10:25 14.05.2017
Школьники Елабужского района обустраивают родное село малыми архитектурными формами
Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.
07:29 14.05.2017
Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.
07:29 14.05.2017
ХХХ фестиваль Рудольфа Нуриева в Казани открыла классическая постановка с элементами брейк-данса
Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.
23:56 13.05.2017
Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.
23:56 13.05.2017
В Татарстане пройдет фестиваль «Алексеевские перезвоны-2017»
В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.
23:09 13.05.2017
В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.
23:09 13.05.2017
Более ста танцоров на пилоне съехались в Казань на всероссийский чемпионат
Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.
20:55 13.05.2017
Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.
20:55 13.05.2017
Мотосообщества Казани напомнили любителям байков о важности соблюдения скоростного режима
Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»
20:04 13.05.2017
Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»
20:04 13.05.2017
Фильм о разведчике Ибрагиме Аганине покажут в Севастополе
XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.
19:01 13.05.2017
XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.
19:01 13.05.2017
Анатолий Вассерман посетил музей команды «КАМАЗ-Мастер» в Челнах
Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.
17:29 13.05.2017
Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.
17:29 13.05.2017
В татарском ТЮЗе покажут премьеру «Super жених» по пьесе Туфана Миннуллина
В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.
16:10 13.05.2017
В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.
16:10 13.05.2017
Жители Кировского и Московского районов Казани организовали субботник на озере
В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.
15:40 13.05.2017
В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.
15:40 13.05.2017
Марат Ахметов ознакомился с аграрными работами в Буинском районе
Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.
15:20 13.05.2017
Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.
15:20 13.05.2017
ГИБДД Татарстана возобновила регистрацию авто и прием экзаменов
Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.
14:58 13.05.2017
Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.
14:58 13.05.2017
Символ Сабантуя «Тулпар» передан Чувашии
В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.
14:37 13.05.2017
В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.
14:37 13.05.2017
В Казани завершился лагерь с участием Даниэля Бохнера
Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.
14:24 13.05.2017
Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.
14:24 13.05.2017
Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани
Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.
14:00 13.05.2017
Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.
14:00 13.05.2017