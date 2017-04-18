Тоскуем по вам…

14 Май 2017 | Из ваших писем

Уроженцу деревни Нурмабаш, ветерану войны и труда Билалетдину Замалетдинову нынче не суждено было увидеть праздник День Победы: к сожалению, он отошел в мир иной. Ему было 90 лет. Вернувшись с войны, наш отец всю жизнь трудился на руководящих должностях: исполнял обязанности бригадира, заведующего фермой. С нашей ныне покойной матерью Рашидой воспитали шестерых детей, всем нам они помогли выбрать правильный путь в жизни. Мы скучаем по нашим родителям, нам их очень не хватает. Для нас они были примерами для подражания. Пусть земля им будет пухом.