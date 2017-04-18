Почему опасно хранить яйца в двери холодильника

14 Май 2017 | новости

Группа специалистов призвала хранить яйца на центральной полке холодильника, а не использовать для этого его дверцу, как многие поступают на сегодняшний день, пишет источник. По словам ученых, в дверце яйца могут быстро испортиться по целому ряду причин. Учёные объясняют, что в, казалось бы, «предназначенном» для них месте яйца оказываются далеко не в оптимальных условиях. Во-первых, дверца холодильника представляет собой самый «тёплый» его участок, а во-вторых, она подвержена наиболее частым и стремительным изменениям температуры всякий раз, когда холодильник открывается. Помимо этого, каждый раз, когда человеку понадобились какие-то продукты питания, он невольно «встряхивает» те из них, что хранятся в дверце, и это яйцам также на пользу не идёт.

Учёные объясняют, что в, казалось бы, «предназначенном» для них месте яйца оказываются далеко не в оптимальных условиях. Во-первых, дверца холодильника представляет собой самый «тёплый» его участок, а во-вторых, она подвержена наиболее частым и стремительным изменениям температуры всякий раз, когда холодильник открывается. Помимо этого, каждый раз, когда человеку понадобились какие-то продукты питания, он невольно «встряхивает» те из них, что хранятся в дверце, и это яйцам также на пользу не идёт.

Яйца, по мнению исследователей, лучше всего держать в оригинальных упаковках на средней полке. В то же время, учёные утверждают, что качественные яйца способны довольно долго оставаться свежими даже при комнатной температуре (если она будет стабильной), однако в холодильнике их хранить всё же безопаснее — если на скорлупе присутствуют болезнетворные бактерии, холод помешает им размножаться. Впрочем, специалисты рекомендуют готовить яйца не сразу после того, как их достали из холодильника, а спустя небольшое время. По словам специалистов, также важно, чтобы яйца не находились рядом с сильно пахнущими продуктами, поскольку они могут пропитаться посторонними запахами даже сквозь скорлупу. Как говорится в сообщении специалистов, долгое время учёные спорили относительно того, какие условия хранения яиц можно назвать идеальными, однако сейчас участники этих дебатов постепенно приходят к общему мнению.