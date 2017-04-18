В Республике

За комплексом «Мегастрой» в Казани пожарные потушили горящий камыш

Пожар случился на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани.

15:11 14.05.2017 Пожар случился на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани.

Путин встретился с Премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом

Поприветствовав Ципраса, Путин вспомнил о своем визите в Грецию год назад и как тепло его принимали во время визита в Афины.

14:47 14.05.2017 Поприветствовав Ципраса, Путин вспомнил о своем визите в Грецию год назад и как тепло его принимали во время визита в Афины.

Фото: В Казани автоледи врезалась в «Кольцо»

ДТП произошло сегодня около пяти утра в центре города.

14:45 14.05.2017 ДТП произошло сегодня около пяти утра в центре города.

Муфтий РТ стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу

В казанском дворце единоборств «Ак Барс» состоялось открытие Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани.

14:22 14.05.2017 В казанском дворце единоборств «Ак Барс» состоялось открытие Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани.

У Центра семьи «Казан» прошел фестиваль воздушных змеев

Родители и дети запустили несколько десятков летающих кайтов на привязи.

14:12 14.05.2017 Родители и дети запустили несколько десятков летающих кайтов на привязи.

Синоптики Татарстана вновь предупредили о заморозках

На территории Татарстана и в Казани ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-4˚ (в Казани 0..-3˚).

14:01 14.05.2017 На территории Татарстана и в Казани ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-4˚ (в Казани 0..-3˚).

В Липецкой области обнаружено тело 4-летнего мальчика

Ребенок пропал семь дней назад в селе Солдатское.

13:39 14.05.2017 Ребенок пропал семь дней назад в селе Солдатское.

Путин на встрече с Земаном отметил рост доходов россиян

Путин сердечно поприветствовал Земана и отметил, что российско-чешские отношения поддерживаются на высоком уровне и развиваются.

13:31 14.05.2017 Путин сердечно поприветствовал Земана и отметил, что российско-чешские отношения поддерживаются на высоком уровне и развиваются.

Фото: В Ново-Савиновском районе Казани произошел пожар

За комплексом «Мегастрой» горит камыш, угрозы нет.

13:12 14.05.2017 За комплексом «Мегастрой» горит камыш, угрозы нет.

В Лионе из музея похищены драгоценности на сумму более миллиона евро

Похищена тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем.

12:48 14.05.2017 Похищена тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем.

В Челнах спасатели помогли увязшему в грязи ребенку

Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.

12:05 14.05.2017 Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.

В Челнах показали грандиозное мотошоу

Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.

11:43 14.05.2017 Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.

Фото: В Чистополе в квартире жилого дома обрушилось чердачное перекрытие

В результате инцидента никто не пострадал.

11:30 14.05.2017 В результате инцидента никто не пострадал.

В преддверии Кубка конфедераций УФСБ по РТ напоминает о необходимости быть бдительными

В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.

10:55 14.05.2017 В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.

Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина

Ранее глава российского государства назвал предстоящий визит Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня.

10:25 14.05.2017 Ранее глава российского государства назвал предстоящий визит Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня.

Школьники Елабужского района обустраивают родное село малыми архитектурными формами

Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.

07:29 14.05.2017 Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.

ХХХ фестиваль Рудольфа Нуриева в Казани открыла классическая постановка с элементами брейк-данса

Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.

23:56 13.05.2017 Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.

В Татарстане пройдет фестиваль «Алексеевские перезвоны-2017»

В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

23:09 13.05.2017 В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

Более ста танцоров на пилоне съехались в Казань на всероссийский чемпионат

Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

20:55 13.05.2017 Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

Мотосообщества Казани напомнили любителям байков о важности соблюдения скоростного режима

Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

20:04 13.05.2017 Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

Фильм о разведчике Ибрагиме Аганине покажут в Севастополе

XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

19:01 13.05.2017 XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

Анатолий Вассерман посетил музей команды «КАМАЗ-Мастер» в Челнах

Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

17:29 13.05.2017 Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

В татарском ТЮЗе покажут премьеру «Super жених» по пьесе Туфана Миннуллина

В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

16:10 13.05.2017 В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

Жители Кировского и Московского районов Казани организовали субботник на озере

В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

15:40 13.05.2017 В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

Марат Ахметов ознакомился с аграрными работами в Буинском районе

Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

15:20 13.05.2017 Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

ГИБДД Татарстана возобновила регистрацию авто и прием экзаменов

Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

14:58 13.05.2017 Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

Символ Сабантуя «Тулпар» передан Чувашии

В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

14:37 13.05.2017 В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

В Казани завершился лагерь с участием Даниэля Бохнера

Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.

14:24 13.05.2017 Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.