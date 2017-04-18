Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 мая 2017 года

14 Май 2017 | новости

Неделя с 25 по 21 мая 2017 года может оказаться весьма напряженной для некоторых Знаков Зодиака. Чтобы избежать неприятностей и добиться поставленных целей, необходимо прави льно начинать каждый новый день по Знаку Зодиака, пишет источник .

Овен

Для Овнов эта майская неделя в целом благоприятна. Ваша планета-покровитель Солнце находится в сильной позиции, одаривая вас своей энергией. Первая половина недели удачна для любых начинаний: активная позиция позволит вам в короткий срок выполнить поставленные задачи и добиться успеха и уважения. В понедельник и вторник сильная позиция Солнца способствует успеху в любой сфере жизни: смело беритесь за сложные задачи и не бойтесь проявлять инициативу.

В среду аспект Солнца, Нептуна и Урана позволит вам взглянуть на бытовые и профессиональные задачи с другой стороны. Это время благоприятно для принятия важных решений и реализации нестандартного подхода к вашим обязанностям. В четверг квиконс Солнца и Сатурна может помочь вам получить достойную награду за прошлые усилия.

Конец недели лучше посвятить саморазвитию и общению с близкими людьми. В субботу аспект Солнца и Юпитера может создать трудности, преодоление которых поможет вам повысить уверенность в себе и своих силах. Воскресенье лучше провести в кругу семьи или близких друзей.

Телец

Эта майская неделя обещает быть непростой для Тельцов. Частая смена позиций вашей планеты-покровителя Луны может негативно сказаться на вашем физическом и моральном самочувствии.

В самом начале недели ослабленная лунная энергия может негативно повлиять на ваше здоровье: в понедельник и вторник избегайте чрезмерных физических нагрузок и переутомления. Квадратура Луны и Урана во вторник может привести к кризису: пройдя эту проверку на прочность, вы сможете получить заслуженный отдых. В среду и четверг Луна вновь восстанавливает свои силы, перейдя в созвездие Водолея. Это время благоприятно для любых активных действий.

В пятницу сильная позиция вашей планеты-покровителя и ее аспект с Солнцем может обеспечить вас необходимой энергией для успешного преодоления трудностей. На выходные можно запланировать увеселительную поездку, но следует быть готовым к нарушениям планов в воскресенье из-за квадратуры Луны и Сатурна.

Близнецы

Для Близнецов эта весенняя неделя несет негативную энергию. Сильная позиция вашей планеты-антагониста Солнца может помешать успешной реализации ваших планов. Постарайтесь больше времени посвящать отдыху и по возможности не участвовать в конфликтных ситуациях.

В понедельник и вторник сильная позиция Солнца может лишить вас поддержки коллег и родственников. Постарайтесь настаивать на своей позиции в споре, но не позволяйте себе резкой критики и оскорблений. В среду аспект Солнца и Нептуна может нарушить ваши планы. Воспользуйтесь своим прошлым опытом решения подобных проблем и постарайтесь приспособиться к переменам.

В четверг квиконс Сатурна и Солнца может напомнить вам о прошлых ошибках. Постарайтесь использовать этот опыт, чтобы избежать повторения давней ситуации. Выходные лучше провести дома, набираясь сил перед следующей трудовой неделей.

Рак

Для родившихся под созвездием Рака большая часть этой недели наполнена негативной энергией. Ваша планета-покровитель Луна большую часть времени находится в слабой позиции. Астролог рекомендует всем Ракам с понедельника по воскресенье внимательно следить за своим физическим и моральным состоянием.

Понедельник и вторник лучше посвятить бытовым и рутинным делам. Инициатива в это период может быть наказуема, поскольку ослабленная энергия Луны не может обеспечить достойной поддержки. В среду Луна переходит в созвездие Водолея, повышая свою энергетику.

Со среды по пятницу вы можете смело приниматься за дела, давно ждущие вашего внимания. Аспект Луны и Солнца в пятницу может привести к кризисной ситуации, которая послужит вызовом вашим способностям. Выходные лучше провести в поездке: смена обстановки может благоприятно повлиять на ваше самочувствие.

Лев

Для Львов неделя с 15 по 21 мая 2017 года вполне удачна. Ваша планета-покровитель Солнце находится в сильной позиции, и у вас появляется возможность достойно проявить себя в любой сфере жизни.

Первая половина недели наиболее удачна: Солнце в сильной позиции обеспечивает вам достаточную поддержку во всех начинаниях. С понедельника по четверг вы можете брать на себя сложные и ответственные дела: удача сопутствует вам, а ваша энергичность может обратить на себя внимание важных людей.

В пятницу можно заняться завершением давних вопросов, требующих вашего полноценного внимания, а выходные посвятить полноценному отдыху. В субботу полутороквадрат Солнца и Юпитера поможет вам повысить свой авторитет в глазах окружающих людей.

Дева

Для Дев эта неделя весьма неоднозначна. Покровительствующая вам Луна не сможет обеспечить вам свою поддержку. С понедельника по воскресенье вам следует опасаться срыва планов, стрессовых ситуаций и конфликтов с близкими людьми.

Понедельник и вторник — самые напряженные дни для всех Дев. Слабая позиция Луны в созвездии Козерога может значительно ослабить ваше личное энергополе. Во вторник квадратура Луны и Урана может привести к борьбе и внутреннему протесту. Постарайтесь не переводить ваши негативные эмоции на окружающих: так вы сможете избежать крупного конфликта.

Со среды по пятницу положение планет способствует нахождению внутреннего баланса. Решение бытовых проблем и выполнение рутинной работы поможет вам сосредоточиться и установить свой собственный режим работы. Выходные лучше посвятить общению с близкими родственниками и друзьями: искреннее участие поможет вам быстро восстановить силы.

Весы

Для Весов эта майская неделя — не самое благоприятное время. Сильная позиция вашей планеты-антагониста Солнца может помешать успешной реализации ваших планов. Постарайтесь избегать сомнительных мероприятий и рассчитывать только на свои силы.

С понедельника по четверг сильная позиция планет-антагонистов может помешать обретению внутренней гармонии в отношениях с дорогими вам людьми. В этот период постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции и проявлять понимание и сочувствие к своим родным.

Конец недели более удачен в плане энергетики: спад активности Солнца поможет вам набраться сил перед следующей неделей, а телесная практика холотропного дыхания поможет вернуть хорошее настроение.

Скорпион

Для Скорпионов эта весенняя неделя в основном наполнена позитивной энергией. Слабая позиция вашей планеты-антагониста Луны способствует успеху во всех сферах жизни. В понедельник и вторник Луна находится в созвездии Козерога: это время лучше всего подходит для активной деятельности. Постарайтесь проявить максимум инициативы, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Середина и вторая половина недели пройдет менее спокойно: усиление лунной энергетики может негативно сказаться на вашем самочувствии. Постарайтесь быть более внимательными к своему состоянию и не участвуйте в мероприятиях, вызывающих у вас сомнения.

Субботу и воскресенье лучше провести в кругу близких людей, разделяющих ваши взгляды на жизнь. Совместное времяпрепровождение способно ослабить негативное влияние Луны и помочь вам достичь внутреннего баланса.

Стрелец

Для Стрельцов эта майская неделя наполнена позитивной энергией. Ваша планета-союзник Солнце находится в сильной позиции и обеспечивает вам достойную поддержку. С понедельника по воскресенье вы можете добиться успеха, если будете достаточно активны и общительны.

Начало недели лучше всего подходит для упорной работы. Проекты, начатые в понедельник, могут получить активное развитие во вторник. Инициатива с вашей стороны может повысить ваш авторитет и принести хорошие результаты. В среду и четверг следует немного «сбавить обороты» и больше времени посвятить своему внутреннему комфорту. Общение с близкими друзьями, занятие любимым хобби и легкая физическая нагрузка смогут сохранить вашу положительную энергию.

Конец недели лучше провести в спокойной обстановке. Восстановиться после насыщенной трудовой недели вам помогут медитации, расслабленная атмосфера и крепкий сон.

Козерог

Для Козерогов неделя с 15 по 21 мая наполнена позитивной энергией. Ваши планеты-антагонисты находятся в слабой позиции, поэтому у вас есть все шансы добиться успеха в любом деле.

Лучшим временем для активных действий, по мнению астролога, является понедельник и вторник. В эти дни энергия луны ослаблена и не может помешать вашим планам. Смело проявляйте инициативу и не жалейте сил и времени для выполнения поставленной задачи.

Середина недели хорошо подойдет для решения бытовых вопросов. Уборка, приготовление необычных блюд и новые покупки для дома помогут вам найти внутренний баланс и привести себя в гармоничное состояние. Выходные лучше провести вне дома.

Водолей

Для Водолеев эта весенняя неделя в основном наполнена негативной энергией. Ваша планета-антагонист Солнце находится в сильной позиции, а планеты-покровители не могут достойно противостоять ему. С понедельника по воскресенье постарайтесь внимательно следить за своими эмоциями и контролировать каждое слово и действие.

Наиболее сложной может оказаться середина недели. Аспект Солнца с Нептуном может лишить вас поддержки окружающих, а так же негативно сказаться на результатах вашей работы. Постарайтесь воспринимать все сложности с юмором и не вступать в конфликтные ситуации.

Конец недели и выходные лучше всего посвятить общению с единомышленниками. Совместное творчество, прогулки на свежем воздухе и хорошая книга способны сотворить чудеса, прогнав вашу усталость.

Рыбы

Для Рыб эта неделя в основном наполнена негативной энергией. Ваша планета-покровитель Луна большую часть времени находится в слабой позиции, и не может обеспечить вам достойную поддержку.

Начало недели обещает быть особенно сложным. В понедельник и вторник Луна находится в слабой позиции. В это время вам следует бережно относиться к своему физическому и моральному состоянию. Постарайтесь не вступать в споры и не участвовать в сомнительных авантюрах.

Середина недели лучше всего подойдет для получения нового полезного опыта и знаний. Обучение поможет вам заполнить пробелы и повысить уверенность в себе. Конец недели весьма благоприятен для всех Рыб. Луна вновь занимает сильную позицию, наполняя ваше энергополе жизненными силами. Это время лучше всего использовать по максимуму: общение с интересными людьми, новые знакомства и поездки помогут вам восстановить внутреннюю гармонию и получить приятные впечатления.