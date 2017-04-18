В Кукморе объявлен конкурс "Полицейский дядя Степа"

14 Май 2017 | новости Печать

В Кукморе объявлен конкурс "Полицейский дядя Степа"

В преддверии празднования Международного дня защиты детей МВД России объявляет конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа», посвященный 300-летию Российской полиции.

Конкурс проводится в несколько этапов - местный, региональный и федеральный.

К участию в конкурсе допускаются поделки, сделанные детьми в возрасте от 6 до 14 лет из любого материала (текстиля, дерева, полимерной глины и др.), посвященные сотрудникам полиции со времен Российской империи до наших дней.

Работы принимаются в территориальных горрайорганах до 15 мая, лучшие из них – будут направлены в МВД по Республике Татарстан. Каждая работа должна сопровождаться заявкой на участие в конкурсе, где указываются сведения и контакты автора по прилагаемой форме.

Три работы, ставшие победителями республиканского этапа конкурса, станут участниками федерального этапа. Их изображения будут размещены на официальном сайте МВД России, где победитель федерального этапа конкурса определится путем онлайн-голосования и будет назван 30 мая.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан


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