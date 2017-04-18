Судьба фронтовых собак

14 Май 2017 | новости Печать

Судьба фронтовых собак

В Великую Отечественную войну с немецкими захватчиками боролись не только люди, но и бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Помимо лошадей на фронт отправлялись и собаки. По данным из сети интернет, в армию было призвано 60 тысяч собак, сформировано 168 отрядов. Собаки, обвешанные взрывчатками, подрывали вражеские танки, за всю войну ими было уничтожено 300 танков. Сохранилась информация и о том, как одна из собак, взорвавшая бронепоезд, осталась жива. Ездовые и санитарные собаки вывезли из линии огня около 700 тысяч раненых, в боевые части доставили 3500 тонн боеприпасов.

- Не забываются воспоминания прошедшего войну фельдшером батальона, ныне покойного Камиля Ярмиева: «Раненых бойцов из-под вражеского огня вывозили с помощью ездовых собак: летом – на специальной тележке, зимой – на санях, - говорит директор Олуязской школы Гумар Хазиев.

И проживающий в деревне Починок Кучук Равиль Каримов однажды завел разговор о собаке, которая была у него в детстве. Когда немецкие войска напали на нашу страну, ему было девять лет. Удивительно, но он точно помнит события, как будто это было вчера.

- В то время жили в родной деревне Красный Октябрь. Был декабрь 1941 года. Сказали, что в сельсовет пришло указание собрать всех деревенских собак и отправить в райцентр. Председатель сельского совета Сагит Аймурзин сам лично занялся этим вопросом. Всего набралось 13 четвероногих. Коричневого окраса, здоровый, 3-4-летний пес по кличке Сарбай до сих пор перед моими глазами. Он был почти настоящим членом семьи. Вместе с женой нашего учителя Назипа Фатихабану апой мы, двенадцать мальчишек, со слезами на глазах повели собак в Кукмор. 15 километров пути прошли без настроения. Раньше на месте, где сейчас расположена спортивная школа «Зилант», была организация ДОСААФ, мы собак привели туда. Отсюда я проводил отца на фронт, поэтому в тот момент меня переполняли чувства, на глазах навернулись слезы. Забегая вперед скажу: мне так и не посчастливилось вновь увидеть своего отца. Получили лишь похоронку.

Собак посадили на привязь. Мы поделились с ними последним куском хлеба и пустились в обратный путь. Ведь нам предстояло пройти 15 километров пути. Бедные собаки нам в след скулили, пытались вырваться.

Однако нашему Сарбаю не суждено было совершить подвиг в бою. Наверное, не прошло и пятнадцати дней, но однажды выйдя с утра из дома, я увидел его сидящего на крыльце. Сбежал мой четвероногий друг. Проголодался, просил есть. К счастью, пса не искали. Конечно, слышал об одном таком случае: сбежавшего с привязи пса вновь отыскали и забрали.

-Сарбай долго прожил? – спросила я у Равиль абыя.

- К сожалению, моя радость была недолгая. Его задрали волки. В то время этих хищников было много, даже ходили по улицам деревни, - ответил он.

Я еще у нескольких пожилых людей интересовалась о фактах отправки собак на фронт, но они не помнили. Об этом нет сведений и в военном комиссариате, и в краеведческом музее района. Ведь в то время, наверное, было не до собак. А вот вышеописанное событие в памяти впечатлительного мальчика осталось навсегда.


Гульзифар МИНИХАНОВА


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