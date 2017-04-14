ЦБ РФ заявил о массовых рассылках вирусов по банкам

13 Май 2017 | новости

ЦБ РФ заявил о массовых рассылках вирусов по кредитным организациям страны. Об этом сообщает « Инте рфакс ».

«FinCert (центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России – прим. Т-и) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типов. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», – отметили в регуляторе.