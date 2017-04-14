В Кукморе прошел турнир по баскетболу «Кубок Победы»

В Республике

В Татарстане пройдет фестиваль «Алексеевские перезвоны-2017»

В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

23:09 13.05.2017 В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

Более ста танцоров на пилоне съехались в Казань на всероссийский чемпионат

Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

20:55 13.05.2017 Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

Мотосообщества Казани напомнили любителям байков о важности соблюдения скоростного режима

Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

20:04 13.05.2017 Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

Фильм о разведчике Ибрагиме Аганине покажут в Севастополе

XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

19:01 13.05.2017 XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

Анатолий Вассерман посетил музей команды «КАМАЗ-Мастер» в Челнах

Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

17:29 13.05.2017 Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

В татарском ТЮЗе покажут премьеру «Super жених» по пьесе Туфана Миннуллина

В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

16:10 13.05.2017 В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

Жители Кировского и Московского районов Казани организовали субботник на озере

В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

15:40 13.05.2017 В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

Марат Ахметов ознакомился с аграрными работами в Буинском районе

Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

15:20 13.05.2017 Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

ГИБДД Татарстана возобновила регистрацию авто и прием экзаменов

Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

14:58 13.05.2017 Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

Символ Сабантуя «Тулпар» передан Чувашии

В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

14:37 13.05.2017 В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

В Казани завершился лагерь с участием Даниэля Бохнера

Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.

14:24 13.05.2017 Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.

Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани

Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

14:00 13.05.2017 Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

Возобновлено строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах

В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

13:56 13.05.2017 В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

О заморозках в воздухе и на почве предупредили синоптики Татарстана

Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

13:47 13.05.2017 Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

Тимошенко заявила о политизации дела о госизмене Януковича

По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

13:45 13.05.2017 По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю

В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

13:03 13.05.2017 В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В Челнах легковая машина сбила двух детей

ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

12:52 13.05.2017 ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

Видео: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций в Казани

Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

12:35 13.05.2017 Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

В Казани идет подготовка к летнему книжному фестивалю

Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

12:28 13.05.2017 Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

В Казани состоится премьера фильма «Танцовщик» о Сергее Полунине

В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

12:16 13.05.2017 В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе

ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

12:04 13.05.2017 ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

Анатолий Вассерман: «Умным быть не только модно, но и приятно»

Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

11:58 13.05.2017 Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций

Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

11:54 13.05.2017 Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

Глава МИД Великобритании заявил о «вмешательстве» России в парламентские выборы

По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.

11:40 13.05.2017 По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.

В Астрахани стартовал федеральный Сабантуй

В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.

11:12 13.05.2017 В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.

В Челнах перевернулся самосвал «КАМАЗ» с газовым двигателем

Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.

11:10 13.05.2017 Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.

Руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова отмечает день рождения

С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.

10:53 13.05.2017 С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.

Потерявшийся накануне в Нижнекамском районе мужчина нашелся

Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.

10:44 13.05.2017 Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.

Леонов: «Рубин» завершает сезон, поддержим его красиво

Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».

10:34 13.05.2017 Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».