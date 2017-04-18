Внимание! Кукморская районная газета объявила проект «Городу это не к лицу»

В Республике

В Челнах спасатели помогли увязшему в грязи ребенку

Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.

12:05 14.05.2017 Инцидент произошел неподалеку от большого торгового комплекса.

В Челнах показали грандиозное мотошоу

Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.

11:43 14.05.2017 Челнинские байкеры Григорий и Данил Марковы показали элементы стандрайвинга, трюки на движущихся мотоциклах.

Фото: В Чистополе в квартире жилого дома обрушилось чердачное перекрытие

В результате инцидента никто не пострадал.

11:30 14.05.2017 В результате инцидента никто не пострадал.

В преддверии Кубка конфедераций УФСБ по РТ напоминает о необходимости быть бдительными

В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.

10:55 14.05.2017 В июне ожидается прибытие большого количества туристов и болельщиков в Казань, в связи с этим татарстанцев просят быть предельно внимательными.

Школьники Елабужского района обустраивают родное село малыми архитектурными формами

Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.

07:29 14.05.2017 Вазоны, декоративный мостик, телега, огромное колесо, кадки со цветами ребята мастерят на уроках труда.

ХХХ фестиваль Рудольфа Нуриева в Казани открыла классическая постановка с элементами брейк-данса

Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.

23:56 13.05.2017 Уместно сочетая современные и традиционные элементы, хореография премьер-версии «Ромео и Джульетта» раскрывает диапазон возможностей казанской труппы.

В Татарстане пройдет фестиваль «Алексеевские перезвоны-2017»

В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

23:09 13.05.2017 В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки.

Более ста танцоров на пилоне съехались в Казань на всероссийский чемпионат

Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

20:55 13.05.2017 Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.

Мотосообщества Казани напомнили любителям байков о важности соблюдения скоростного режима

Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

20:04 13.05.2017 Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»

Фильм о разведчике Ибрагиме Аганине покажут в Севастополе

XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

19:01 13.05.2017 XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.

Анатолий Вассерман посетил музей команды «КАМАЗ-Мастер» в Челнах

Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

17:29 13.05.2017 Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.

В татарском ТЮЗе покажут премьеру «Super жених» по пьесе Туфана Миннуллина

В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

16:10 13.05.2017 В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.

Жители Кировского и Московского районов Казани организовали субботник на озере

В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

15:40 13.05.2017 В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.

Марат Ахметов ознакомился с аграрными работами в Буинском районе

Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

15:20 13.05.2017 Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.

ГИБДД Татарстана возобновила регистрацию авто и прием экзаменов

Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

14:58 13.05.2017 Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

Символ Сабантуя «Тулпар» передан Чувашии

В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

14:37 13.05.2017 В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.

В Казани завершился лагерь с участием Даниэля Бохнера

Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.

14:24 13.05.2017 Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.

Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани

Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

14:00 13.05.2017 Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

Возобновлено строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах

В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

13:56 13.05.2017 В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

О заморозках в воздухе и на почве предупредили синоптики Татарстана

Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

13:47 13.05.2017 Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

Тимошенко заявила о политизации дела о госизмене Януковича

По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

13:45 13.05.2017 По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю

В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

13:03 13.05.2017 В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В Челнах легковая машина сбила двух детей

ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

12:52 13.05.2017 ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

Видео: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций в Казани

Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

12:35 13.05.2017 Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

В Казани идет подготовка к летнему книжному фестивалю

Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

12:28 13.05.2017 Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

В Казани состоится премьера фильма «Танцовщик» о Сергее Полунине

В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

12:16 13.05.2017 В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе

ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

12:04 13.05.2017 ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

Анатолий Вассерман: «Умным быть не только модно, но и приятно»

Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

11:58 13.05.2017 Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций

Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

11:54 13.05.2017 Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.