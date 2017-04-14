Внимание! Кукморская районная газета объявила проект «Городу это не к лицу»

14 Май 2017 | новости

В рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан районная газета объявила проект «Городу это не к лицу». Для участия необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. К концу года будут подведены итоги, а самых активных обозревателей ожидают подарки. Фотографии можно отправить на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по WhatsApp (ватсап) на номер 89655888688.