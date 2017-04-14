14-го мая, по прогнозам синоптиков, в Кукморе в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, без осадков; ночью +4..+2°, днем +8..10°, ветер западный, умеренный.
Прогноз погоды в Кукморе на завтра
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В Республике
Более ста танцоров на пилоне съехались в Казань на всероссийский чемпионат
Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.
20:55 13.05.2017
Среди конкурсантов есть и один представитель мужского пола.
20:55 13.05.2017
Мотосообщества Казани напомнили любителям байков о важности соблюдения скоростного режима
Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»
20:04 13.05.2017
Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»
20:04 13.05.2017
Фильм о разведчике Ибрагиме Аганине покажут в Севастополе
XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.
19:01 13.05.2017
XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» включил ленту в конкурс.
19:01 13.05.2017
Анатолий Вассерман посетил музей команды «КАМАЗ-Мастер» в Челнах
Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.
17:29 13.05.2017
Экскурсию для гостя провел заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель ралли «Дакар» Айдар Беляев.
17:29 13.05.2017
В татарском ТЮЗе покажут премьеру «Super жених» по пьесе Туфана Миннуллина
В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.
16:10 13.05.2017
В новом спектакле прозвучит песня представителя татарской альтернативы Oscar c7c5.
16:10 13.05.2017
Жители Кировского и Московского районов Казани организовали субботник на озере
В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.
15:40 13.05.2017
В экологическом событии приняли участие более 500 человек, в число которых вошли жители и активисты районов, школьники и сотрудники учреждений.
15:40 13.05.2017
Марат Ахметов ознакомился с аграрными работами в Буинском районе
Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.
15:20 13.05.2017
Подводя итоги встречи, министр подчеркнул, что в районе хорошо организована работа на полях, созданы условия для механизаторов.
15:20 13.05.2017
ГИБДД Татарстана возобновила регистрацию авто и прием экзаменов
Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.
14:58 13.05.2017
Регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.
14:58 13.05.2017
Символ Сабантуя «Тулпар» передан Чувашии
В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.
14:37 13.05.2017
В Чебоксарах состоится федеральный Сабантуй 2018 года.
14:37 13.05.2017
В Казани завершился лагерь с участием Даниэля Бохнера
Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.
14:24 13.05.2017
Смена длилась пять дней, юные хоккеисты проводили на льду более 2,5 часа ежедневно.
14:24 13.05.2017
Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани
Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.
14:00 13.05.2017
Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.
14:00 13.05.2017
Возобновлено строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах
В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.
13:56 13.05.2017
В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.
13:56 13.05.2017
О заморозках в воздухе и на почве предупредили синоптики Татарстана
Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.
13:47 13.05.2017
Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.
13:47 13.05.2017
Тимошенко заявила о политизации дела о госизмене Януковича
По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».
13:45 13.05.2017
По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».
13:45 13.05.2017
Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю
В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
13:03 13.05.2017
В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
13:03 13.05.2017
В Челнах легковая машина сбила двух детей
ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.
12:52 13.05.2017
ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.
12:52 13.05.2017
Видео: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций в Казани
Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.
12:35 13.05.2017
Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.
12:35 13.05.2017
В Казани идет подготовка к летнему книжному фестивалю
Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.
12:28 13.05.2017
Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.
12:28 13.05.2017
В Казани состоится премьера фильма «Танцовщик» о Сергее Полунине
В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.
12:16 13.05.2017
В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.
12:16 13.05.2017
В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе
ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.
12:04 13.05.2017
ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.
12:04 13.05.2017
Анатолий Вассерман: «Умным быть не только модно, но и приятно»
Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.
11:58 13.05.2017
Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.
11:58 13.05.2017
Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций
Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.
11:54 13.05.2017
Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.
11:54 13.05.2017
Глава МИД Великобритании заявил о «вмешательстве» России в парламентские выборы
По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.
11:40 13.05.2017
По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.
11:40 13.05.2017
В Астрахани стартовал федеральный Сабантуй
В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.
11:12 13.05.2017
В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.
11:12 13.05.2017
В Челнах перевернулся самосвал «КАМАЗ» с газовым двигателем
Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.
11:10 13.05.2017
Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.
11:10 13.05.2017
Руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова отмечает день рождения
С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.
10:53 13.05.2017
С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.
10:53 13.05.2017
Потерявшийся накануне в Нижнекамском районе мужчина нашелся
Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.
10:44 13.05.2017
Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.
10:44 13.05.2017
Леонов: «Рубин» завершает сезон, поддержим его красиво
Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».
10:34 13.05.2017
Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».
10:34 13.05.2017
На трассе М7 около Иннополиса пожарные Татарстана потушили большегруз из Москвы
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
10:22 13.05.2017
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
10:22 13.05.2017
Казанский режиссер Александр Долбин представил свой фильм о Золотой Орде за 1,5 млн рублей
После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.
10:19 13.05.2017
После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.
10:19 13.05.2017