Гороскоп на 14 мая 2017 года для всех знаков зодиака

13 Май 2017 | новости

Гороскоп на 14 мая 2017 года Овен

Необходимым условием успеха сегодня становится скрытность. Окружающим не обязательно знать, что вы думаете и чувствуете на самом деле. Вам также будет полезно сравнить сведения из разных источников, это поможет вам выбрать из нескольких вариантов один, наиболее оптимальный. Старайтесь вовремя ориентироваться в изменчивой ситуации и в любых обстоятельствах оставляйте себе лазейку для отступления.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Телец

Сегодня старайтесь всеми способами совершенствовать свою интуицию, а также расширять познания и развивать сложившиеся контакты. Именно такой подход поможет вам максимально эффективно использовать хорошие шансы. Прислушайтесь к мнению друзей и родственников. Кто-то из них может дать вам остроумный нетривиальный совет, расширив тем самым ваше представление о возможном выходе из той или иной ситуации.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Близнецы

Сегодня вы склонны преследовать две цели одновременно. Не исключено, что шеф обратится к вам со странной просьбой или попросит выполнить конфиденциальное поручение. Будьте готовы отправиться в короткую поездку или выступить в роли тайного посредника. Уладить все проблемы вам помогут практичность, сообразительность и умение держать язык за зубами. Возможно, ваша услужливость будет неплохо оплачена.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Рак

Сегодня ваши интеллектуальные способности удачно дополняются развитым воображением, хорошим чувством юмора и повышенной проницательностью. Вы будете неплохо чувствовать себя в роли посредника, преподавателя, гида, консультанта. Ваше представление о других городах и странах, как и о живущих в них людях, может оказаться романтичным и немного двойственным, но не уйдет слишком далеко от действительности.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Лев

Сегодня достижение целей проблематично без использования альтернативных путей и скрытых возможностей. Не стесняйтесь прибегать к неофициальным источникам информации и не забывайте прислушиваться к подсказкам интуиции. Не удивляйтесь, если события этих суток примут неоднозначный оттенок. Один и тот же человек может одновременно создавать вам внутренний дискомфорт и помогать добиваться внешнего успеха.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Дева

Сегодня человек, с которым вы намерены сотрудничать, может оказаться ненадёжной личностью с двойным дном. Однако многое будет зависеть от того, как поведете себя вы. Перед тем как принять или сделать предложение, соберите о потенциальном партнёре всю возможную информацию, задействуя при этом все доступные вам источники. Для начала важных совместных дел не выбирайте утро, поскольку это наиболее напряжённое время суток.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Весы

Сегодня следует уделить внимание психологическому содержанию отношений. Совершенствуйте навыки, связанные с обработкой информации, подбором помощников, оказанием нестандартных услуг. Выполнение повседневных обязанностей будет более интересным, если вам нужно параллельно решить несколько разных задач. Некоторые инструменты в это время могут быть использованы не по назначению. Возможна деловая поездка.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Скорпион

Сегодня подходящее время для раскрытия самого необычного из ваших талантов. В эти сутки вам ничего не стоит вжиться в образ и сыграть неоднозначную роль. Возможно, вы обнаружите в себе склонность к литературной или рекламной деятельности, к розыгрышам или тайному посредничеству. Доверительную беседу с ребёнком или любимым человеком начните с шутки либо проведите в непривычной обстановке.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Стрелец

Сегодня на ваше настроение могут повлиять семейные факторы и скрытые от чужих глаз психологические причины. Вам стоит следить за любыми изменениями обстановки и вовремя подстраиваться к ситуации. На службе не забывайте держать связь с домочадцами, а находясь дома, старайтесь оставаться в курсе служебных событий. Возможно, вам придётся оказать помощь родителям или навестить заболевшего сотрудника.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Козерог

Сегодня обстоятельства изменчивы, поэтому твердому плану следует предпочесть тактическую гибкость. Постигать смысл новой информации вам помогут интуиция, эмоциональная восприимчивость и не шаблонное мышление. В беседах с окружающими людьми возможна взаимная склонность к остроумным парадоксам и тонким намекам. В течение дня не исключено получение интересных, но не совместимых между собой предложений.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Водолей

Ваше финансовое положение сегодня может оставаться неустойчивым, но изменения вряд ли будут критическими. Благодаря удачному стечению обстоятельств вы избежите разорения и сильных разочарований. Не исключены забавные ошибки в платежных документах. Встречи, переговоры и сделки этих суток могут протекать в постоянно меняющейся обстановке, с трудом поддающейся рациональному анализу.

Гороскоп на 14 мая 2017 года Рыбы

Сегодня прекрасный день для демонстрации ваших талантов. Вы можете иметь особый успех в качестве посредника, переводчика, писателя, информатора, комментатора, исполнителя многоплановых ролей. Вы также будете способным учеником, интересным собеседником, отличным попутчиком. В это время вам нетрудно проявить сообразительность и ловкость, воображение и чувство юмора. Ваши интуитивные догадки, скорее всего, будут гениальными.

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