Девушка целый год носила на шее кулон. Когда она узнала, что было внутри, то онемела

13 Май 2017 | новости

Период свиданий считается самым романтичным в отношениях. Но рано или поздно наступает время, когда мужчине пора сделать предложение. Все девушки мечтают, чтобы это предложение было особенным. Молодой человек Терри оказался профессионалом в этом деле.

Когда Терри со своей девушкой Анной праздновал годовщину их отношений, он преподнес ей специальный подарок. Это было деревянное ожерелье, которое он сделал своими руками. Но Анна и не догадывалась, что внутри него был огромный сюрприз.

Она продолжала носить ожерелье и ничего не подозревала. У неё есть сотни фотографий из разных мест, на которых она запечатлена в нём.

Пара любит путешествовать, и однажды они решили посетить пещеру в Северной Шотландии. Находясь внутри пещеры, Терри взял ожерелье и расколол его ножом пополам, чтобы открыть тайник. Потом он стал на одно колено и сделал Анне предложение.

Обручальное кольцо всё это время находилось внутри ожерелья.

Девушка была удивлена и безумно счастлива.

Это так романтично!