Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций

13 Май 2017 | новости

Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В связи с проведением в июне в Казани игр Кубка конфедераций FIFA жителям и гостям столицы Татарстана дали рекомендации о том, как себя вести в людных местах и на что обращать пристальное внимание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в правоохранительных органах.

Силовики просят граждан обращать внимание на людей, которые проявляют необоснованный интерес к спортивным сооружениям, объектам транспорта, а также к организаторам и участникам чемпионата, интересуются покупкой химических реактивов, ядов и веществ, которые могут быть использованы для совершения терактов. Также стоит опасаться тех, кто просит помочь пронести ручную кладь на спортивные и любые другие объекты либо присмотреть за вещами под различными предлогами.

Стоит обратить внимание и на людей, которые арендуют жилье на короткое время, а также на тех, кто появляется в людных местах в одежде не по сезону.

Следует помнить о том, что при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы, в том числе анонимно. Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ России по РТ: 231-45-55, а также многоканальный телефон УФСБ России по РТ: 231-49-00.