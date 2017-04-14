Леонов: «Рубин» завершает сезон, поддержим его красиво

13 Май 2017 | новости

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На тестовом матче Кубка конфедераций «Рубин» действительно нуждается в поддержке болельщиков, заявил накануне днем во время очередного визита на стадион «Казань-Арена» министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. Он призвал жителей республики поддержать команду, помочь «Рубину» завершить сезон победной серией, 17 мая посетив бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».

«Любой матч с ЦСКА вызывает повышенный интерес зрителей. Эта команда сегодня борется за лидирующие позиции, присутствует и конкуренция за попадание в Лигу чемпионов. Кроме того, “Рубин” завершает сезон, поэтому на тестовый матч мы ожидаем от 20 до 30 тысяч болельщиков. “Рубин” – это наша, родная команда, и она сейчас действительно нуждается в поддержке болельщиков. Последние две игры команда держит хороший тренд – мы видим достойную игру, две победы, важно и завершить сезон на позитивной ноте. Посмотрим, как 14 мая команда сыграет на выезде с “Ростовом”, с ЦСКА у нас будет финальная черта. Стоит прийти хотя бы для того, чтобы сказать “Рубину” спасибо за сезон, какой бы он ни был. Мы любим футбол и нашу команду».

«Я думаю, болельщикам 17 мая будет интересно посмотреть на Kazan-Arena в деле, стадион видоизменился и хорошо подготовился к Кубку конфедераций. Это шанс бесплатно посетить игру. Ну, а мы надеемся на хорошую погоду, смотрим прогнозы, и 17 мая в 19.30 – все на футбол!» – заключил министр.

Напомним, вход на матч чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Рубином» и ЦСКА – тестовым матчем Кубка конфедераций – будет бесплатным для обладателей паспортов болельщика Кубка. При получении Fan-ID в центре выдачи паспорта болельщика будет вручаться бесплатный билет на данный матч. Для тех, кто уже получил Fan-ID, достаточно лишь подойти в центр выдачи паспортов болельщика и получить билет.