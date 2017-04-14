Каким будет лето в Татарстане

13 Май 2017 | новости Печать

Каким будет лето в Татарстане

О том, когда уйдут майские холода и наступят летние, узнавала журналист KazanFirst.

Стоит напомнить, что начало лета в северном полушарии — понятие относительное. Календарное начинается 1 июня, астрономическое стартует в день солнцестояния — 21 июня. А метеорологи считают, что лето приходит тогда, когда среднесуточная температура перешагнет отметку в 15 градусов тепла. Получается, что по двум первым параметрам нам лета ждать еще долго. А вот по третьему оно может наступить хоть в конце мая. Другой вопрос, будет ли оно теплым, как и положено быть лету в нашей широте, или повторит майские температурные антирекорды?

По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, майская среднемесячная температура прогнозировалась в пределах климатической нормы. Под этим определением синоптики понимают сумму всех отрицательных показателей измерений и всех положительных, деленную на количество измерений.

— Обычно делается восемь измерений в сутки, — рассказывает Переведенцев. — Чтобы показатель был точным.

А нормой метеорологи считают среднемесячную температуру за тридцатилетний период наблюдения. Для мая на широте Татарстана нормой считаются 13 градусов выше нуля. Но это никак не значит, что весь месяц ночные температуры должны показывать 0 градусов, а дневные +13. В начале месяца могут стоять морозы, а в конце внезапно наступают жаркие дни.

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— Средняя температура в первой декаде мая была ниже нормы, — признает Юрий Переведенцев. — Но это не значит, что общий прогноз не оправдался. Вполне возможно, что в конце месяца температура воздуха будет гораздо выше многолетней среднемесячной нормы.

Что же касается лета, то, по прогнозам метеорологов, июнь и август не преподнесут татарстанцам особых температурных сюрпризов, учитывая, что в Татарстане июньская норма составляет +16,9 градуса, а августовская +16,8.

Так что татарстанцам не стоит ждать особо теплых денечков в начале лета: июньская средняя температура будет отличаться от майской всего на четыре градуса.

— В Татарстане первый месяц лета обычно бывает довольно прохладным, — говорит Юрий Переведенцев. — Часто в этом месяце отмечаются и резкие колебания температуры воздуха: после нескольких по-летнему жарких дней температура может снизиться до 10-12 градусов. И это нормально для нашей полосы.

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А вот июль, который и так славится сильной жарой, нынешним летом прогнозируется еще жарче.

— Средняя месячная температура ожидается выше 20 градусов тепла, — говорит Переведенцев. — К тому же июль в этом году прогнозируется суше, чем обычно. Дождей выпадет 50-60 миллиметров при норме 64. Однако нужно понимать, что долгосрочный прогноз является вероятностным и оправдывается обычно не более 70%. В дальнейшем он корректируется.

Напомним, что самым жарким и сухим за последний десяток лет выдалось лето 2010 года. Тогда с апреля по август выпало всего 25% среднемесячной нормы осадков, а температура воздуха систематически поднималась выше 40-градусной отметки.


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