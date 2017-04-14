Упрощен порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

13 Май 2017 | новости Печать

Упрощен порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
Если гражданин, претендующий на страховую пенсию, какое-то время ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, а также трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные и/или ежемесячные выплаты, то ему будет легче подтвердить период ухода для начисления собственной пенсии. Для этого будет достаточно сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Такие изменения внесены постановлением правительства, которое опубликовано сегодня на официальном сайте кабинета министров.
 
 
"Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа", - говорится в пояснительной записке к документу.
 
Постановление также вносит ряд других изменений. Так, например, в нем появились положения, которые регламентируют особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов.
 
В стаж будут, в частности, включаться периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека, за которого страхователь сам эти взносы не платил. А также периоды, когда гражданин бы необоснованно привлечен к уголовной ответственности и потом реабилитирован или был временно отстранен от работы.
 
 


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