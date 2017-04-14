В Кукморе прошли соревнования по настольному теннису «Кубок ветеранов спорта» (фото)

13 Май 2017 | Спорт

Соревнования прошли в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе, мужчин и женщин 1998 года рождения и старше, среди ветеранов-женщин 55 лет и старше и ветеранов-мужчин 60 лет и старше.

На церемонии открытия присутствовали заместитель руководителя Исполкома по социальным вопросам Рузалия Галиева, заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорту Светлана Шарафиева. Главным гостем соревнований был ветеран Великой Отечественной войны Ислам Гимадиев. В знак уважения к воинам, сражавшимся за Отечество в годы Великой Отечественной войны, гостям и представителям команд младшие воспитанники отделения настольного тенниса прикрепили Георгиевские ленточки. Соревнования – лично-командные в первой группе, в остальных двух - личные. В первой возрастной группе среди девушек 1,2,3 места заняли Алсу Мубаракшина (Мамадыш), Захида Маннапова («Зилант»), Алсина Якупова (Сардекбашская школа) соответственно. Среди юношей 1 место занял Дмитрий Карамышев (Шемордан), на втором месте – Булат Каюмов (Зилант), на 3 месте – Адель Цыганков (Шемордан). В командном зачете на 1 месте команда Зилант-1, на 2 месте - команда Зилант-2, на третьем - Мамадыш. Среди мужчин победитель – Реваль Андреев (Шемордан), призеры – Игорь Пупышев и Андрей Шебухов (Мамадыш). Среди женщин победитель Кристина Максимова (Шенмордан), призеры: Айгуль Валиева (Большой Сардек) и Кристина Кудрявцева (Вятские Поляны). Среди ветеранов 1 место занял Миннахмат Газизов и Наиля Хабибуллина, 2 место - Рамиль Ахметзянов и Маргарита Орехова, 3 место – Ринат Вагапов (Кукмор). Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными призами, женщины – цветами.