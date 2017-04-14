На 1 апреля в нашем районе 34 юридических лица на 161 торговый объект имеют лицензии на продажу алкогольной продукции, из них 20 объектов – фирменные магазины «Арыш мае», 39 - Кукморского РайПо и 102 – прочих организаций. Объем розничной продажи всей алкогольной продукции в районе на 1 апреля текущего года составил 11,4 тысячи дал или 99 процентов к уровню прошлого года. За 1 квартал 2017 года случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями с летальным исходом не зарегистрировано.
В Кукморском районе 161 торговый объект имеет лицензии на продажу алкогольной продукции
13 Май 2017 | Госалкогольинспекция сообщает Печать
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В Республике
Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани
Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.
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Возобновлено строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах
В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.
13:56 13.05.2017
В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.
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О заморозках в воздухе и на почве предупредили синоптики Татарстана
Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.
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Тимошенко заявила о политизации дела о госизмене Януковича
По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».
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По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».
13:45 13.05.2017
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В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
13:03 13.05.2017
В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
13:03 13.05.2017
В Челнах легковая машина сбила двух детей
ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.
12:52 13.05.2017
ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.
12:52 13.05.2017
Видео: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций в Казани
Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.
12:35 13.05.2017
Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.
12:35 13.05.2017
В Казани идет подготовка к летнему книжному фестивалю
Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.
12:28 13.05.2017
Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.
12:28 13.05.2017
В Казани состоится премьера фильма «Танцовщик» о Сергее Полунине
В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.
12:16 13.05.2017
В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.
12:16 13.05.2017
В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе
ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.
12:04 13.05.2017
ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.
12:04 13.05.2017
Анатолий Вассерман: «Умным быть не только модно, но и приятно»
Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.
11:58 13.05.2017
Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.
11:58 13.05.2017
Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций
Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.
11:54 13.05.2017
Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.
11:54 13.05.2017
Глава МИД Великобритании заявил о «вмешательстве» России в парламентские выборы
По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.
11:40 13.05.2017
По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.
11:40 13.05.2017
В Астрахани стартовал федеральный Сабантуй
В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.
11:12 13.05.2017
В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.
11:12 13.05.2017
В Челнах перевернулся самосвал «КАМАЗ» с газовым двигателем
Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.
11:10 13.05.2017
Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.
11:10 13.05.2017
Руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова отмечает день рождения
С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.
10:53 13.05.2017
С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.
10:53 13.05.2017
Потерявшийся накануне в Нижнекамском районе мужчина нашелся
Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.
10:44 13.05.2017
Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.
10:44 13.05.2017
Леонов: «Рубин» завершает сезон, поддержим его красиво
Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».
10:34 13.05.2017
Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».
10:34 13.05.2017
На трассе М7 около Иннополиса пожарные Татарстана потушили большегруз из Москвы
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
10:22 13.05.2017
Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.
10:22 13.05.2017
Казанский режиссер Александр Долбин представил свой фильм о Золотой Орде за 1,5 млн рублей
После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.
10:19 13.05.2017
После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.
10:19 13.05.2017
Команда «А мы тут так поржать» выиграла интеллектуальный чемпионат с Анатолием Вассерманом в Челнах
Сегодня в рамках своего визита в Автоград Анатолий Вассерман посетит музей знаменитой на весь мир спортивной команды «КАМАЗ-Мастер».
10:02 13.05.2017
Сегодня в рамках своего визита в Автоград Анатолий Вассерман посетит музей знаменитой на весь мир спортивной команды «КАМАЗ-Мастер».
10:02 13.05.2017
В Татарстане пострадал водитель авто, столкнувшегося с автобусом
ДТП случилось накануне вечером в Азнакаевском районе.
09:54 13.05.2017
ДТП случилось накануне вечером в Азнакаевском районе.
09:54 13.05.2017
Астраханцу Анверу Алмаеву присуждено звание заслуженного работника культуры РТ
Торжественное награждение состоялось на федеральном Сабантуе в Астрахани.
09:54 13.05.2017
Торжественное награждение состоялось на федеральном Сабантуе в Астрахани.
09:54 13.05.2017
В России подорожали водка и коньяк
Цены на спиртное поднялись в связи с ростом ставок акцизов, повышением тарифов и производственных затрат.
09:50 13.05.2017
Цены на спиртное поднялись в связи с ростом ставок акцизов, повышением тарифов и производственных затрат.
09:50 13.05.2017
Фестиваль «Иске Казан тугэрэк уены» завершается в Татарстане
Заключительный концерт республиканского фестиваля татарского фольклора пройдет в селе Шапши Высокогорского района.
09:48 13.05.2017
Заключительный концерт республиканского фестиваля татарского фольклора пройдет в селе Шапши Высокогорского района.
09:48 13.05.2017
Наиля Багаутдинова о проблемных банках: «Все забыли опыт 90-х годов»
Директор института экономики напомнила о необходимости повышения финансовой грамотности среди населения.
09:30 13.05.2017
Директор института экономики напомнила о необходимости повышения финансовой грамотности среди населения.
09:30 13.05.2017
Татарская транспортная прокуратура требует наказать браконьера, поймавшего 107 рыб
Надзорное ведомство напоминает о постоянном запрете в Татарстане ловли рыбы сетями.
09:25 13.05.2017
Надзорное ведомство напоминает о постоянном запрете в Татарстане ловли рыбы сетями.
09:25 13.05.2017
Сноуден заявил о вероятной причастности АНБ США к хакерской атаке в Великобритании
Ранее стало известно, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности.
09:11 13.05.2017
Ранее стало известно, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности.
09:11 13.05.2017
В Астрахани проходит федеральный Сабантуй
Праздник стартует с открытия памятника Мусе Джалилю в сквере Астраханского государственного университета.
09:00 13.05.2017
Праздник стартует с открытия памятника Мусе Джалилю в сквере Астраханского государственного университета.
09:00 13.05.2017
Последний ветеран Великой Отечественной в селе Дубъязы рассказал о годах войны
Участник Великой Отечественной прошел фронтовые дороги не только с автоматом, но и с фотоаппаратом.
06:22 13.05.2017
Участник Великой Отечественной прошел фронтовые дороги не только с автоматом, но и с фотоаппаратом.
06:22 13.05.2017