В Кукморском районе 161 торговый объект имеет лицензии на продажу алкогольной продукции

В Республике

Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром федерального Сабантуя в Астрахани

Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

14:00 13.05.2017 Призовые места по итогам соревнований по борьбе корэш в Астрахани завоевали двое татарстанцев и один астраханец.

Возобновлено строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах

В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

13:56 13.05.2017 В 2017 году планируется завершить нулевой цикл строительства.

О заморозках в воздухе и на почве предупредили синоптики Татарстана

Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

13:47 13.05.2017 Температура воздуха составит от 0 до 3 градусов мороза.

Тимошенко заявила о политизации дела о госизмене Януковича

По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

13:45 13.05.2017 По словам Тимошенко, были нарушены процессуальные нормы, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие».

Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю

В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

13:03 13.05.2017 В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В Челнах легковая машина сбила двух детей

ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

12:52 13.05.2017 ДТП случилось вчера в 15.50 во дворе дома 10/36 городского поселка ГЭС.

Видео: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций в Казани

Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

12:35 13.05.2017 Осмотрев Казань в сопровождении градоначальника Ильсура Метшина, гости под вспышки десятков камер приветствовали болельщиков.

В Казани идет подготовка к летнему книжному фестивалю

Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

12:28 13.05.2017 Форум любителей чтения пройдет в парке «Черное озеро» 10 – 11 июня.

В Казани состоится премьера фильма «Танцовщик» о Сергее Полунине

В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

12:16 13.05.2017 В фокусе режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные артиста и его уникальный эмоциональный диапазон.

В Казани иномарка сбила двух школьников на пешеходном переходе

ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

12:04 13.05.2017 ДТП случилось сегодня в 11 часов на пешеходном переходе около школы №177.

Анатолий Вассерман: «Умным быть не только модно, но и приятно»

Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

11:58 13.05.2017 Анатолий Вассерман в Набережных Челнах ответил на вопросы молодежи и журналистов.

Жителям и гостям Казани дали рекомендации на время проведения Кубка конфедераций

Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

11:54 13.05.2017 Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

Глава МИД Великобритании заявил о «вмешательстве» России в парламентские выборы

По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.

11:40 13.05.2017 По мнению Джонсона, Москва заинтересована в ослаблении британской обороны, а также в уходе от США.

В Астрахани стартовал федеральный Сабантуй

В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.

11:12 13.05.2017 В открытии приняли участие Губернатор Астраханской области и Президент Республики Татарстан.

В Челнах перевернулся самосвал «КАМАЗ» с газовым двигателем

Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.

11:10 13.05.2017 Самосвал перевернулся во время разгрузки песка.

Руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова отмечает день рождения

С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.

10:53 13.05.2017 С 2007 года Миляуша Таминдарова является руководителем камерного хора РТ.

Потерявшийся накануне в Нижнекамском районе мужчина нашелся

Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.

10:44 13.05.2017 Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.

Леонов: «Рубин» завершает сезон, поддержим его красиво

Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».

10:34 13.05.2017 Министр по делам молодежи и спорту РТ призвал жителей республики посетить бесплатный матч «Рубин» – «ЦСКА».

На трассе М7 около Иннополиса пожарные Татарстана потушили большегруз из Москвы

Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.

10:22 13.05.2017 Инцидент случился на 769-м км трассы М7 «Волга» около населенного пункта Савино.

Казанский режиссер Александр Долбин представил свой фильм о Золотой Орде за 1,5 млн рублей

После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.

10:19 13.05.2017 После премьерного показа «Причастия» споры историков, критиков и съемочной группы вокруг кинокартины растянулись на несколько часов.

Команда «А мы тут так поржать» выиграла интеллектуальный чемпионат с Анатолием Вассерманом в Челнах

Сегодня в рамках своего визита в Автоград Анатолий Вассерман посетит музей знаменитой на весь мир спортивной команды «КАМАЗ-Мастер».

10:02 13.05.2017 Сегодня в рамках своего визита в Автоград Анатолий Вассерман посетит музей знаменитой на весь мир спортивной команды «КАМАЗ-Мастер».

В Татарстане пострадал водитель авто, столкнувшегося с автобусом

ДТП случилось накануне вечером в Азнакаевском районе.

09:54 13.05.2017 ДТП случилось накануне вечером в Азнакаевском районе.

Астраханцу Анверу Алмаеву присуждено звание заслуженного работника культуры РТ

Торжественное награждение состоялось на федеральном Сабантуе в Астрахани.

09:54 13.05.2017 Торжественное награждение состоялось на федеральном Сабантуе в Астрахани.

В России подорожали водка и коньяк

Цены на спиртное поднялись в связи с ростом ставок акцизов, повышением тарифов и производственных затрат.

09:50 13.05.2017 Цены на спиртное поднялись в связи с ростом ставок акцизов, повышением тарифов и производственных затрат.

Фестиваль «Иске Казан тугэрэк уены» завершается в Татарстане

Заключительный концерт республиканского фестиваля татарского фольклора пройдет в селе Шапши Высокогорского района.

09:48 13.05.2017 Заключительный концерт республиканского фестиваля татарского фольклора пройдет в селе Шапши Высокогорского района.

Наиля Багаутдинова о проблемных банках: «Все забыли опыт 90-х годов»

Директор института экономики напомнила о необходимости повышения финансовой грамотности среди населения.

09:30 13.05.2017 Директор института экономики напомнила о необходимости повышения финансовой грамотности среди населения.

Татарская транспортная прокуратура требует наказать браконьера, поймавшего 107 рыб

Надзорное ведомство напоминает о постоянном запрете в Татарстане ловли рыбы сетями.

09:25 13.05.2017 Надзорное ведомство напоминает о постоянном запрете в Татарстане ловли рыбы сетями.

Сноуден заявил о вероятной причастности АНБ США к хакерской атаке в Великобритании

Ранее стало известно, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности.

09:11 13.05.2017 Ранее стало известно, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности.

В Астрахани проходит федеральный Сабантуй

Праздник стартует с открытия памятника Мусе Джалилю в сквере Астраханского государственного университета.

09:00 13.05.2017 Праздник стартует с открытия памятника Мусе Джалилю в сквере Астраханского государственного университета.