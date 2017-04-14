На 1 апреля в нашем районе 34 юридических лица на 161 торговый объект имеют лицензии на продажу алкогольной продукции, из них 20 объектов – фирменные магазины «Арыш мае», 39 - Кукморского РайПо и 102 – прочих организаций. Объем розничной продажи всей алкогольной продукции в районе на 1 апреля текущего года составил 11,4 тысячи дал или 99 процентов к уровню прошлого года. За 1 квартал 2017 года случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями с летальным исходом не зарегистрировано.
В Кукморском районе 161 торговый объект имеет лицензии на продажу алкогольной продукции
13 Май 2017 | Госалкогольинспекция сообщает Печать
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В Республике
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В Казани определили лучших в республиканском конкурсе School theatre
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Жюри выбрали три лучших спектакля, подготовленных сельскими школами, и три – городскими.
22:34 12.05.2017
Губернатор Астраханской области: «Пусть теплота сердец астраханцев согреет всех казанцев на Сабантуе»
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20:50 12.05.2017
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В районе традиционно острая нехватка специалистов аграрного сектора.
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В районе традиционно острая нехватка специалистов аграрного сектора.
19:50 12.05.2017
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19:13 12.05.2017
О начале работы будет сообщено дополнительно.
19:13 12.05.2017
Видео: на улице Яруллина из трубы забил фонтан
Очевидцы утверждают, что прорвало трубу теплоснабжения с горячей водой.
19:05 12.05.2017
Очевидцы утверждают, что прорвало трубу теплоснабжения с горячей водой.
19:05 12.05.2017
Президент РТ о Федеральном Сабантуе в Астрахани: Уверен, праздник пройдет на высоком уровне
Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.
18:57 12.05.2017
Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.
18:57 12.05.2017
В Татарстане за долги по ЖКУ приставы арестовали домашний кинотеатр
Если должник не примет мер для погашения задолженности по ЖКУ, имущество будет реализовано.
18:47 12.05.2017
Если должник не примет мер для погашения задолженности по ЖКУ, имущество будет реализовано.
18:47 12.05.2017
Школьный дендрарий появился в Верхнеуслонском районе
Учащиеся села Татарско-Бурнашевское посадили 500 молодых сосен и 20 тополей.
18:09 12.05.2017
Учащиеся села Татарско-Бурнашевское посадили 500 молодых сосен и 20 тополей.
18:09 12.05.2017
ПВО России обнаружила над Черным морем американский беспилотник-разведчик
БПЛА RQ-4 Global Hawk на большой высоте направлялся в сторону российской границы.
17:58 12.05.2017
БПЛА RQ-4 Global Hawk на большой высоте направлялся в сторону российской границы.
17:58 12.05.2017
Складскую зону у Казанского речного порта отдадут под многоэтажную застройку
Публичные слушания по проекту компании «Центрстрой-К» пройдут в Управлении архитектуры Казани 29 мая.
17:40 12.05.2017
Публичные слушания по проекту компании «Центрстрой-К» пройдут в Управлении архитектуры Казани 29 мая.
17:40 12.05.2017
Муфтий Татарстана принимает участие в церемонии открытия Исламиады в Баку
На IV Игры исламской солидарности съехались спортсмены из более чем 50 стран мира.
17:32 12.05.2017
На IV Игры исламской солидарности съехались спортсмены из более чем 50 стран мира.
17:32 12.05.2017
Главу Татфондбанка вернули из больницы в следственный изолятор
Роберта Мусина доставили в СИЗО-2.
17:17 12.05.2017
Роберта Мусина доставили в СИЗО-2.
17:17 12.05.2017
45 пострадавших и три захваченных террориста – итоги масштабных учений МЧС в Казани
На развалинах одной из заброшенных казанских фабрик на Урицкого спасатели трех регионов России отработали действия при чрезвычайных ситуациях.
17:14 12.05.2017
На развалинах одной из заброшенных казанских фабрик на Урицкого спасатели трех регионов России отработали действия при чрезвычайных ситуациях.
17:14 12.05.2017
Марат Галеев: Идет работа над подзаконными актами для механизма поддержки вкладчиков банков
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Депутат Госсовета РТ отмечает, что государство, создавая фонд поддержки, ищет способ помочь вкладчикам проблемных банков.
17:06 12.05.2017
Вероятность снегопадов сохранится в Татарстане до начала следующей недели
Гидрометцентр по РТ предупреждает о действующем на территории всей республике штормовом предупреждении и ночных заморозках до -4 градусов.
17:00 12.05.2017
Гидрометцентр по РТ предупреждает о действующем на территории всей республике штормовом предупреждении и ночных заморозках до -4 градусов.
17:00 12.05.2017
Рашид Калимуллин переизбран председателем правления Союза композиторов РФ
Выборы прошли на внеочередном съезде Союза композиторов России.
16:49 12.05.2017
Выборы прошли на внеочередном съезде Союза композиторов России.
16:49 12.05.2017
Президент Татарстана возложил цветы к памятнику Тукаю в Астрахани
Официальную делегацию Татарстана приветствовали учащиеся астраханской татарской школы.
16:45 12.05.2017
Официальную делегацию Татарстана приветствовали учащиеся астраханской татарской школы.
16:45 12.05.2017
Сорвавшаяся от ветра крыша в Казани раздавила 9 авто
Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв. м.
16:42 12.05.2017
Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв. м.
16:42 12.05.2017
В Татарстане установили 27 искусственных нерестилищ
В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.
16:35 12.05.2017
В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.
16:35 12.05.2017
На Нуриевском фестивале выступят кубинец Осиэль Гунео и победитель шоу «Танцуй!» Александр Могилев
Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.
16:26 12.05.2017
Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.
16:26 12.05.2017
Татарстан попал в топ-10 регионов по уровню счастья
В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.
15:50 12.05.2017
В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.
15:50 12.05.2017
МЧС оповестило о штормовом предупреждении в Татарстане
Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.
15:42 12.05.2017
Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.
15:42 12.05.2017
Дело о незаконном производстве стоматологических изделий в Казани направлено в суд
Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.
15:41 12.05.2017
Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.
15:41 12.05.2017
Вахитовский суд Казани принимает решение о продлении ареста подозреваемых в погроме «Алтына»
На данный момент под стражей находятся 4 человека.
15:11 12.05.2017
На данный момент под стражей находятся 4 человека.
15:11 12.05.2017
Жители Татарстана смогут оценивать работу госструктур
Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».
14:38 12.05.2017
Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».
14:38 12.05.2017
Президент РТ подписал закон о выделении участков для компенсации убытков пострадавшим вкладчикам
Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.
14:23 12.05.2017
Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.
14:23 12.05.2017
Роман Шайхутдинов: «Народный контроль» востребован людьми
Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.
14:12 12.05.2017
Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.
14:12 12.05.2017
В Татарстане по программе переселения «аварийщиков» осталось заключить 534 договора выкупа
В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.
13:51 12.05.2017
В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.
13:51 12.05.2017
В Татарской филармонии простились с композитором Гансом Сайфуллиным
Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
13:48 12.05.2017
Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
13:48 12.05.2017