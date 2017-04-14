В Кукморском районе 161 торговый объект имеет лицензии на продажу алкогольной продукции

В Республике

Вахитовский суд Казани продлил аресты обвиняемым в нападении на «Алтын»

Как стало известно, одному из подозреваемых меру пресечения смягчили, выпустив его из-под стражи.

23:16 12.05.2017 Как стало известно, одному из подозреваемых меру пресечения смягчили, выпустив его из-под стражи.

В Казани определили лучших в республиканском конкурсе School theatre

Жюри выбрали три лучших спектакля, подготовленных сельскими школами, и три – городскими.

22:34 12.05.2017 Жюри выбрали три лучших спектакля, подготовленных сельскими школами, и три – городскими.

Губернатор Астраханской области: «Пусть теплота сердец астраханцев согреет всех казанцев на Сабантуе»

В городе прошел концерт мастеров искусств Казани и Астрахани.

20:50 12.05.2017 В городе прошел концерт мастеров искусств Казани и Астрахани.

Свыше 400 вакансий было предложено жителям Тетюшского района

В районе традиционно острая нехватка специалистов аграрного сектора.

19:50 12.05.2017 В районе традиционно острая нехватка специалистов аграрного сектора.

ГИБДД РТ: Временно прекращены регистрация авто и экзамены

О начале работы будет сообщено дополнительно.

19:13 12.05.2017 О начале работы будет сообщено дополнительно.

Видео: на улице Яруллина из трубы забил фонтан

Очевидцы утверждают, что прорвало трубу теплоснабжения с горячей водой.

19:05 12.05.2017 Очевидцы утверждают, что прорвало трубу теплоснабжения с горячей водой.

Президент РТ о Федеральном Сабантуе в Астрахани: Уверен, праздник пройдет на высоком уровне

Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

18:57 12.05.2017 Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

В Татарстане за долги по ЖКУ приставы арестовали домашний кинотеатр

Если должник не примет мер для погашения задолженности по ЖКУ, имущество будет реализовано.

18:47 12.05.2017 Если должник не примет мер для погашения задолженности по ЖКУ, имущество будет реализовано.

Школьный дендрарий появился в Верхнеуслонском районе

Учащиеся села Татарско-Бурнашевское посадили 500 молодых сосен и 20 тополей.

18:09 12.05.2017 Учащиеся села Татарско-Бурнашевское посадили 500 молодых сосен и 20 тополей.

ПВО России обнаружила над Черным морем американский беспилотник-разведчик

БПЛА RQ-4 Global Hawk на большой высоте направлялся в сторону российской границы.

17:58 12.05.2017 БПЛА RQ-4 Global Hawk на большой высоте направлялся в сторону российской границы.

Складскую зону у Казанского речного порта отдадут под многоэтажную застройку

Публичные слушания по проекту компании «Центрстрой-К» пройдут в Управлении архитектуры Казани 29 мая.

17:40 12.05.2017 Публичные слушания по проекту компании «Центрстрой-К» пройдут в Управлении архитектуры Казани 29 мая.

Муфтий Татарстана принимает участие в церемонии открытия Исламиады в Баку

На IV Игры исламской солидарности съехались спортсмены из более чем 50 стран мира.

17:32 12.05.2017 На IV Игры исламской солидарности съехались спортсмены из более чем 50 стран мира.

Главу Татфондбанка вернули из больницы в следственный изолятор

Роберта Мусина доставили в СИЗО-2.

17:17 12.05.2017 Роберта Мусина доставили в СИЗО-2.

45 пострадавших и три захваченных террориста – итоги масштабных учений МЧС в Казани

На развалинах одной из заброшенных казанских фабрик на Урицкого спасатели трех регионов России отработали действия при чрезвычайных ситуациях.

17:14 12.05.2017 На развалинах одной из заброшенных казанских фабрик на Урицкого спасатели трех регионов России отработали действия при чрезвычайных ситуациях.

Марат Галеев: Идет работа над подзаконными актами для механизма поддержки вкладчиков банков

Депутат Госсовета РТ отмечает, что государство, создавая фонд поддержки, ищет способ помочь вкладчикам проблемных банков.

17:06 12.05.2017 Депутат Госсовета РТ отмечает, что государство, создавая фонд поддержки, ищет способ помочь вкладчикам проблемных банков.

Вероятность снегопадов сохранится в Татарстане до начала следующей недели

Гидрометцентр по РТ предупреждает о действующем на территории всей республике штормовом предупреждении и ночных заморозках до -4 градусов.

17:00 12.05.2017 Гидрометцентр по РТ предупреждает о действующем на территории всей республике штормовом предупреждении и ночных заморозках до -4 градусов.

Рашид Калимуллин переизбран председателем правления Союза композиторов РФ

Выборы прошли на внеочередном съезде Союза композиторов России.

16:49 12.05.2017 Выборы прошли на внеочередном съезде Союза композиторов России.

Президент Татарстана возложил цветы к памятнику Тукаю в Астрахани

Официальную делегацию Татарстана приветствовали учащиеся астраханской татарской школы.

16:45 12.05.2017 Официальную делегацию Татарстана приветствовали учащиеся астраханской татарской школы.

Сорвавшаяся от ветра крыша в Казани раздавила 9 авто

Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв. м.

16:42 12.05.2017 Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв. м.

В Татарстане установили 27 искусственных нерестилищ

В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.

16:35 12.05.2017 В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.

На Нуриевском фестивале выступят кубинец Осиэль Гунео и победитель шоу «Танцуй!» Александр Могилев

Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.

16:26 12.05.2017 Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.

Татарстан попал в топ-10 регионов по уровню счастья

В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.

15:50 12.05.2017 В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.

МЧС оповестило о штормовом предупреждении в Татарстане

Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.

15:42 12.05.2017 Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.

Дело о незаконном производстве стоматологических изделий в Казани направлено в суд

Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.

15:41 12.05.2017 Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.

Вахитовский суд Казани принимает решение о продлении ареста подозреваемых в погроме «Алтына»

На данный момент под стражей находятся 4 человека.

15:11 12.05.2017 На данный момент под стражей находятся 4 человека.

Жители Татарстана смогут оценивать работу госструктур

Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».

14:38 12.05.2017 Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».

Президент РТ подписал закон о выделении участков для компенсации убытков пострадавшим вкладчикам

Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.

14:23 12.05.2017 Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.

Роман Шайхутдинов: «Народный контроль» востребован людьми

Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.

14:12 12.05.2017 Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.

В Татарстане по программе переселения «аварийщиков» осталось заключить 534 договора выкупа

В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.

13:51 12.05.2017 В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.