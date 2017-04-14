На пожаре погибла 14-летняя девочка

13 Май 2017 | новости

Трагедия случилась в десять часов вечера. Во время пожара в доме помимо подростка находилась бабушка и ее сожитель.

Пожилые люди смогли выбраться из горящего дома. У мужчины обожжены конечности и голова. Тело девочки было обнаружено в метре от окна. Причины возгорания устанавливаются.

По имеющимся сведениями дом отапливался газовым отоплением, а электропроводка была заменена 5 лет назад. На экстренном заседании комиссии по делам несовершеннолетних было установлено, что родители девочки в разводе и проживают в Альметьевском районе. Как сообщила глава Куркульского поселения Людмила Вашарина, пожилые люди, в употреблении алкоголя замечены небыли и характеризовались положительно.

http://www.alekseyevsk.ru/the-news/item/9593.html