Женщина родила красивую девочку. Но кое-что в ее внешности удивило даже опытных акушеров! (фото)

Это – Джоржди. И она удивляет окружающих с первых минут своей жизни!

Все дело в том, что девочка родилась с роскошной шевелюрой! Сегодня очаровашке 11 месяцев, и у нее больше волос, чем у отца!

Этот ребенок – настоящее изумление для незнакомцев на улице.

Врачи предупреждали родителей, что дочь родится с волосами. Но, наверное, они и предположить не могли, что их будет так много!

Мы думали, что волоски станут тоньше, когда Джорджи подрастет. Сейчас же мы видим, что они растут и становятся крепче”, – говорит Клэр, мама чудо-ребенка.

Когда Джорджи отправляется на прогулку, она привлекает много внимания. Некоторые люди считают, что ей делают профессиональную укладку.

лэр полагает, что такая шевелюра досталась ребенку по отцовской линий. У этой ветки родственников хорошие темные волосы.

“Когда Джорджи просыпается, нужно немало времени, чтобы ее причесать”, – делится мама. К счастью, девочке нравится расческа.

На данный момент малышку ни разу не стригли, но ее родители подумывают об этом.