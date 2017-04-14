ГИБДД РТ: Временно прекращены регистрация авто и экзамены

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан сообщает, что в связи с техническими неполадками временно прекращены регистрационные и экзаменационные действия, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.
О начале работы будет сообщено дополнительно.
12 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать
О начале работы будет сообщено дополнительно.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан сообщает, что в связи с техническими неполадками временно прекращены регистрационные и экзаменационные действия, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.
О начале работы будет сообщено дополнительно.
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