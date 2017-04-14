Учащиеся Манзарасской школы присоединились к акции «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость»

12 Май 2017 | ГИБДД сообщает

8 мая стартовала объявленная Организацией Объединенных Наций Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая продлится до 14 мая. К ней присоединились и учащиеся Манзарасской средней школы. Ребята вместе с родителями обращаются к участникам дорожного движения с призывом: Каждый из вас может сделать очень многое для безопасности на дорогах, и в том числе — для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим и выбирали разумную скорость.

К данной акции присоединились также учащиеся школ №3 и №4 Кукмора.