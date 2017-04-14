Организаторы матча «Рубин» – ЦСКА: Рекомендуем татарстанцам скорее оформить паспорта болельщика

12 Май 2017 | новости

В Казани на оформление паспортов болельщика Кубка конфедераций поступило уже 20 тыс. заявок.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Обязательным условием бесплатного прохождения на матч «Рубин» – ЦСКА, который состоится 17 мая в 19.30 на стадионе Kazan-Arena, является наличие паспорта болельщика. Об этом татарстанцам еще раз напоминают организаторы мероприятия, рекомендуя всем желающим попасть на бесплатный матч в срочном порядке оформить Fan-ID.

В Казани на оформление паспортов болельщика уже поступило около 20 тыс. заявок. Паспорт болельщика вместе с бесплатным билетом откроет двери на тестовый матч «Рубин» – ЦСКА. Игра проводится для того, чтобы протестировать работу всех служб, которые потом будут задействованы в организации Кубка конфедераций. Аналогичная система будет действовать на предстоящем Кубке конфедераций FIFA 2017 года.

Напомним, чтобы оформить паспорт болельщика, нужно зарегистрироваться на сайте rubinfans.ru и указать свой номер телефона. После этого на телефон придет SMS-сообщение с кодом. Этот код необходимо ввести при регистрации на сайте fan-id.ru. После этого любитель футбола сможет забрать бесплатный билет на предстоящий 17 мая матч «Рубин» – ЦСКА и паспорт болельщика в центре выдачи по адресу: ул. Баумана, д. 44/8. Еще один центр выдачи паспортов работает по адресу: ул. Четаева, д. 10. Время работы с понедельника по пятницу – с 11 до 20 часов (без перерыва), в субботу – с 11 до 19 часов (также без перерыва). Для получения документа при себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт).