12 Май 2017 | новости

Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на матчи Кубка конфедераций.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин получил паспорт болельщика в центре выдачи на ул. Баумана, 44/8. Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на стадион Kazan-Arena во время матчей Кубка конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также мэру выдали бесплатный билет на матч «Рубин» – ЦСКА, который пройдет на Kazan-Arena 17 мая и станет тестовым в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, что вход на игру 29-го тура чемпионата России по паспортам болельщика Кубка конфедераций будет бесплатным.

Как рассказал региональный руководитель центра выдачи паспортов болельщика Роберт Мовсесян, в связи с проведением тестового матча количество желающих оформить документ увеличилось.

Стоит отметить, что паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право безвизового въезда в Россию в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций. Кроме того, при наличии FAN-ID и билета можно будет воспользоваться бесплатным проездом в городах Кубка конфедераций и между ними в дни проведения матчей.

Стать обладателем бесплатного билета можно с помощью сайта rubinfans.ru. Для этого необходимо заполнить анкету участника, получить код, зарегистрироваться с его помощью для получения паспорта болельщика на сайте fan-id.ru и забрать документ в центре выдачи. Для получения паспорта болельщика в центре выдачи нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно).

Напомним, матчи Кубка конфедераций 2017 года пройдут в четырех российских городах: Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля.



