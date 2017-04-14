МЧС оповестило о штормовом предупреждении в Татарстане

12 Май 2017 | новости

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В ближайший час с сохранением до конца дня и вечером 12 мая местами на территории Татарстана ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин. Рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.