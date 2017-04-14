Парни из Кукмора приняли участие в Параде Победы в Казани

В Республике

Сорвавшаяся от ветра крыша в Казани раздавила 9 авто

Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв.м.

16:42 12.05.2017 Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв.м.

В Татарстане установили 27 искусственных нерестилищ

В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.

16:35 12.05.2017 В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.

На Нуриевском фестивале выступят кубинец Осиэль Гунео и победитель шоу «Танцуй!» Александр Могилев

Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.

16:26 12.05.2017 Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.

Татарстан попал в топ-10 регионов по уровню счастья

В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.

15:50 12.05.2017 В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.

МЧС оповестило о штормовом предупреждении в Татарстане

Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.

15:42 12.05.2017 Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.

Дело о незаконном производстве стоматологических изделий в Казани направлено в суд

Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.

15:41 12.05.2017 Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.

Вахитовский суд Казани принимает решение о продлении ареста подозреваемых в погроме «Алтына»

На данный момент под стражей находятся 4 человека.

15:11 12.05.2017 На данный момент под стражей находятся 4 человека.

Жители Татарстана смогут оценивать работу госструктур

Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».

14:38 12.05.2017 Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».

Президент РТ подписал закон о выделении участков для компенсации убытков пострадавшим вкладчикам

Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.

14:23 12.05.2017 Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.

Роман Шайхутдинов: «Народный контроль» востребован людьми

Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.

14:12 12.05.2017 Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.

В Татарстане по программе переселения «аварийщиков» осталось заключить 534 договора выкупа

В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.

13:51 12.05.2017 В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.

В Татарской филармонии простились с композитором Гансом Сайфуллиным

Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

13:48 12.05.2017 Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Мэр Казани Ильсур Метшин получил паспорт болельщика

Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на матчи Кубка конфедераций.

13:39 12.05.2017 Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на матчи Кубка конфедераций.

Владимир Алекно: «Работать и играть без права на ошибку непросто»

Главный тренер «Зенита» назвал сезон команды отличным и отметил, что добиться новых побед было непросто.

13:27 12.05.2017 Главный тренер «Зенита» назвал сезон команды отличным и отметил, что добиться новых побед было непросто.

Евгения Старцева: «Нам не удалось выиграть чемпионат, но два Кубка – тоже неплохо»

По словам волейболистки казанского «Динамо», прошедший сезон в команде признали хорошим.

13:24 12.05.2017 По словам волейболистки казанского «Динамо», прошедший сезон в команде признали хорошим.

Александр Бутько: «Сезон для "Зенита" получился удивительным»

Связующий казанского клуба рассказал о победе в чемпионате страны и оценил игру команды на протяжении всего сезона.

13:20 12.05.2017 Связующий казанского клуба рассказал о победе в чемпионате страны и оценил игру команды на протяжении всего сезона.

Президент РТ встретился с игроками волейбольных «Зенита» и «Динамо»

Рустам Минниханов поздравил спортсменов с успешным завершением сезона и новыми завоеванными титулами.

13:14 12.05.2017 Рустам Минниханов поздравил спортсменов с успешным завершением сезона и новыми завоеванными титулами.

Рустам Минниханов поздравил татарстанских лыжников с успешным сезоном

В Кремле прошла встреча сборной Татарстана по лыжным гонкам с Президентом РТ.

13:07 12.05.2017 В Кремле прошла встреча сборной Татарстана по лыжным гонкам с Президентом РТ.

Рустем Ганеев: Нужны четкие механизмы решения проблем вкладчиков ТФБ через земельный фонд

По мнению эксперта, механизм помощи вкладчикам через земельный фонд будет эффективным, если будут выработаны и озвучены четкие условия.

13:05 12.05.2017 По мнению эксперта, механизм помощи вкладчикам через земельный фонд будет эффективным, если будут выработаны и озвучены четкие условия.

Эльмира Калимуллина с Роналдиньо откроют парк Кубка конфедераций в Казани

Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа.

12:36 12.05.2017 Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа.

Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения клиента.

12:17 12.05.2017 Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения клиента.

Арестованный депутат Казгордумы Надыр Хайруллин объявил голодовку

Надыр Хайруллин подозревается в пособничестве в передаче взятки в 24 млн рублей.

11:55 12.05.2017 Надыр Хайруллин подозревается в пособничестве в передаче взятки в 24 млн рублей.

Организаторы матча «Рубин» – ЦСКА: Рекомендуем татарстанцам скорее оформить паспорта болельщика

В Казани на оформление паспортов болельщика Кубка конфедераций поступило уже 20 тыс. заявок.

11:42 12.05.2017 В Казани на оформление паспортов болельщика Кубка конфедераций поступило уже 20 тыс. заявок.

Сидякин о земельном фонде помощи вкладчикам ТФБ: «Критиковать всегда проще»

Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».

11:34 12.05.2017 Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».

Пункты выдачи паспортов болельщика на матч «Рубин» – ЦСКА будут работать и в выходные дни

Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.

11:26 12.05.2017 Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.

Президент Татарстана обсудил с замглавы «Роснано» развитие Центра нанотехнологий РТ

Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.

11:19 12.05.2017 Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.

Фото: На пожаре в Алексеевском районе погибла 14-летняя девочка

Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.

11:03 12.05.2017 Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.

Митрополит Феофан встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви Евфимием

Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.

10:51 12.05.2017 Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.

Жителя Больших Кайбиц оштрафовали за баню и забор на берегу реки

Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.

09:45 12.05.2017 Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.