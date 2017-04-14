Курсанты 3 курса факультета военного обучения Казанского национального исследовательского технологического университета Раиль Зиннатов из деревни Каенлык и Динар Фаляхов из деревни Нырты достойно представили себя на праздничном Параде Победы 9 мая в Казани.
Парни из Кукмора приняли участие в Параде Победы в Казани
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В Республике
Сорвавшаяся от ветра крыша в Казани раздавила 9 авто
Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв.м.
16:42 12.05.2017
Ориентировочная площадь повреждения кровли составила 150 кв.м.
16:42 12.05.2017
В Татарстане установили 27 искусственных нерестилищ
В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.
16:35 12.05.2017
В республике принимаются меры по увеличению рыбных запасов Куйбышевского водохранилища.
16:35 12.05.2017
На Нуриевском фестивале выступят кубинец Осиэль Гунео и победитель шоу «Танцуй!» Александр Могилев
Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.
16:26 12.05.2017
Режиссером гала-концерта выступит впервые приглашенный на мероприятие Андрис Лиепа.
16:26 12.05.2017
Татарстан попал в топ-10 регионов по уровню счастья
В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.
15:50 12.05.2017
В апреле лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Крым.
15:50 12.05.2017
МЧС оповестило о штормовом предупреждении в Татарстане
Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.
15:42 12.05.2017
Ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 21—26 м/с.
15:42 12.05.2017
Дело о незаконном производстве стоматологических изделий в Казани направлено в суд
Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.
15:41 12.05.2017
Бизнесмена будут судить за незаконное производство стоматологических изделий.
15:41 12.05.2017
Вахитовский суд Казани принимает решение о продлении ареста подозреваемых в погроме «Алтына»
На данный момент под стражей находятся 4 человека.
15:11 12.05.2017
На данный момент под стражей находятся 4 человека.
15:11 12.05.2017
Жители Татарстана смогут оценивать работу госструктур
Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».
14:38 12.05.2017
Новый электронный проект планируется выстроить по аналогии с системой «Народный контроль».
14:38 12.05.2017
Президент РТ подписал закон о выделении участков для компенсации убытков пострадавшим вкладчикам
Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.
14:23 12.05.2017
Закон о поддержке обманутых вкладчиков и дольщиков ранее был принят Государственным Советом Татарстана.
14:23 12.05.2017
Роман Шайхутдинов: «Народный контроль» востребован людьми
Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.
14:12 12.05.2017
Жители Татарстана за пять лет отправили в электронную систему 109 тыс. обращений.
14:12 12.05.2017
В Татарстане по программе переселения «аварийщиков» осталось заключить 534 договора выкупа
В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.
13:51 12.05.2017
В рамках программы уже заключено 4 тыс. 338 договоров выкупа на 160 тыс. кв. м.
13:51 12.05.2017
В Татарской филармонии простились с композитором Гансом Сайфуллиным
Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
13:48 12.05.2017
Народный артист Татарстана скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
13:48 12.05.2017
Мэр Казани Ильсур Метшин получил паспорт болельщика
Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на матчи Кубка конфедераций.
13:39 12.05.2017
Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на матчи Кубка конфедераций.
13:39 12.05.2017
Владимир Алекно: «Работать и играть без права на ошибку непросто»
Главный тренер «Зенита» назвал сезон команды отличным и отметил, что добиться новых побед было непросто.
13:27 12.05.2017
Главный тренер «Зенита» назвал сезон команды отличным и отметил, что добиться новых побед было непросто.
13:27 12.05.2017
Евгения Старцева: «Нам не удалось выиграть чемпионат, но два Кубка – тоже неплохо»
По словам волейболистки казанского «Динамо», прошедший сезон в команде признали хорошим.
13:24 12.05.2017
По словам волейболистки казанского «Динамо», прошедший сезон в команде признали хорошим.
13:24 12.05.2017
Александр Бутько: «Сезон для "Зенита" получился удивительным»
Связующий казанского клуба рассказал о победе в чемпионате страны и оценил игру команды на протяжении всего сезона.
13:20 12.05.2017
Связующий казанского клуба рассказал о победе в чемпионате страны и оценил игру команды на протяжении всего сезона.
13:20 12.05.2017
Президент РТ встретился с игроками волейбольных «Зенита» и «Динамо»
Рустам Минниханов поздравил спортсменов с успешным завершением сезона и новыми завоеванными титулами.
13:14 12.05.2017
Рустам Минниханов поздравил спортсменов с успешным завершением сезона и новыми завоеванными титулами.
13:14 12.05.2017
Рустам Минниханов поздравил татарстанских лыжников с успешным сезоном
В Кремле прошла встреча сборной Татарстана по лыжным гонкам с Президентом РТ.
13:07 12.05.2017
В Кремле прошла встреча сборной Татарстана по лыжным гонкам с Президентом РТ.
13:07 12.05.2017
Рустем Ганеев: Нужны четкие механизмы решения проблем вкладчиков ТФБ через земельный фонд
По мнению эксперта, механизм помощи вкладчикам через земельный фонд будет эффективным, если будут выработаны и озвучены четкие условия.
13:05 12.05.2017
По мнению эксперта, механизм помощи вкладчикам через земельный фонд будет эффективным, если будут выработаны и озвучены четкие условия.
13:05 12.05.2017
Эльмира Калимуллина с Роналдиньо откроют парк Кубка конфедераций в Казани
Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа.
12:36 12.05.2017
Артистка отметила, что вход и развлечения будут бесплатными, гостей события ждет разнообразная программа.
12:36 12.05.2017
Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина
Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения клиента.
12:17 12.05.2017
Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения клиента.
12:17 12.05.2017
Арестованный депутат Казгордумы Надыр Хайруллин объявил голодовку
Надыр Хайруллин подозревается в пособничестве в передаче взятки в 24 млн рублей.
11:55 12.05.2017
Надыр Хайруллин подозревается в пособничестве в передаче взятки в 24 млн рублей.
11:55 12.05.2017
Организаторы матча «Рубин» – ЦСКА: Рекомендуем татарстанцам скорее оформить паспорта болельщика
В Казани на оформление паспортов болельщика Кубка конфедераций поступило уже 20 тыс. заявок.
11:42 12.05.2017
В Казани на оформление паспортов болельщика Кубка конфедераций поступило уже 20 тыс. заявок.
11:42 12.05.2017
Сидякин о земельном фонде помощи вкладчикам ТФБ: «Критиковать всегда проще»
Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».
11:34 12.05.2017
Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».
11:34 12.05.2017
Пункты выдачи паспортов болельщика на матч «Рубин» – ЦСКА будут работать и в выходные дни
Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.
11:26 12.05.2017
Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.
11:26 12.05.2017
Президент Татарстана обсудил с замглавы «Роснано» развитие Центра нанотехнологий РТ
Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.
11:19 12.05.2017
Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.
11:19 12.05.2017
Фото: На пожаре в Алексеевском районе погибла 14-летняя девочка
Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.
11:03 12.05.2017
Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.
11:03 12.05.2017
Митрополит Феофан встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви Евфимием
Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.
10:51 12.05.2017
Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.
10:51 12.05.2017
Жителя Больших Кайбиц оштрафовали за баню и забор на берегу реки
Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.
09:45 12.05.2017
Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.
09:45 12.05.2017
В Казани сотрудники МЧС вытаскивают пострадавших из-под завалов на Урицкого
В городе проходят учения: на импровизированном полигоне спасатели ведут поисковые работы в зоне сплошного обрушения.
09:26 12.05.2017
В городе проходят учения: на импровизированном полигоне спасатели ведут поисковые работы в зоне сплошного обрушения.
09:26 12.05.2017