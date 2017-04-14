Кукморяне могут принять участие в благотворительной акции «День дарения»

12 Май 2017 | новости

18 мая в связи с созданием историко-краеведческого музея Дома детского творчества проводится благотворительная акция «День дарения». В этот день с 8.00 до 17.00 часов любой житель района сможет сделать подарок музею: передать на вечное хранение историческую или художественную ценность. Музей принимает какой-либо предмет, связанный с историей нашего города, района: национальную одежду (мужскую, женскую, детскую), украшения, игрушки, сувениры, предметы быта, документы, фотографии с описанием, различные старинные монеты, предметы времен Великой Отечественной войны, материалы о солдатах, принимавших участие в локальных войнах в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках, предметы, с пионерской, комсомольской символикой, открыток советских лет с изображением школьников, пионеров.

Мы с радостью примем в дар все предметы по адресу: г. Кукмор, ул. М.Джалиля, 2 (рядом с музыкальной школой).

Все дарители будут отмечены благодарственными письмами и будут занесены в книгу Почетных дарителей музея.