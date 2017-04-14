Внимание: стартует новый фотоконкурс «Я люблю Кукмор!»

12 Май 2017 | Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!»

Если у вас есть любимый уголок в своем городе, и вы готовы его показать, приглашаем вас принять участие в нашем фотоконкурсе «Я люблю Кукмор!». Пришлите фотографию своего любимого места в вашем городе или селе (достопримечательность, природный пейзаж и т.д.) и небольшую подпись, что это за место и почему вы его любите. Не забудьте запечатлеть на фотографии и себя!

Адрес для отсылки фото: Высылайте фото на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или сообщением в группе «ВКонтакте» с пометкой «На конкурс». В письме укажите имя и фамилию участника и откуда он. Обязательно указывайте места, изображенные на фото. Фото не должно быть плохого качества, искаженным. Несоответствующие фотографии к конкурсу допускаться не будут.

Прием участвующих в конкурсе фотографий стартует с 12 мая и продлится до 20.00 часов 18 июня.

О голосовании будет объявлено позже. Следите за новостями на сайте газеты kukmor-rt.ru.