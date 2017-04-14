В Кукморском детском саде «Березка» прошел День открытых дверей

12 Май 2017 | новости Печать

В Кукморском детском саде «Березка» прошел День открытых дверей

Кукморский детский сад «Березка» радушно распахнул свои двери для родителей и гостей. В детском саду прошел День открытых дверей.

День открытых дверей является одной из форм взаимодействия с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным учреждением, с особенностями образовательного процесса. Каждый родитель хочет знать, чем занимается его ребенок в детском саду, интересна ли его жизнь. Показать, как протекает жизнь детей в стенах детского сада, и было главной задачей Дня открытых дверей. Коллектив педагогов стремился показать родителям, что в детском саду создана безопасная, педагогически грамотная и комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. Более 50 желающих захотели поближе познакомиться с жизнью дошкольного учреждения.

Гости могли увидеть организацию и проведение режимных моментов, комплексные занятия во всех возрастных группах.

Завершением данного мероприятия стала экскурсия по учреждению, которую провела заведующая детским садом Людмила Владимирова.

Мероприятие  расширило  представления родителей о содержании работы учреждения, наполнило их  впечатлениями и обогатило эмоционально, позволило  нашему детскому саду стать более открытым  не только для родителей, но  и  для общественности.

Семья Шайдуллиных


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