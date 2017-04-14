Пункты выдачи паспортов болельщика на матч «Рубин» – ЦСКА будут работать и в выходные дни

12 Май 2017 | новости

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Пункты оформления паспортов болельщиков на матч «Рубин» – ЦСКА будут работать и в выходные дни. В Казани продолжается выдача Fan-ID и бесплатных билетов на этот футбольный матч.

Напомним, игра между «Рубином» и ЦСКА пройдет 17 мая на стадионе Kazan-Arena. Она станет для Казани тестовым матчем перед Кубком конфедераций.

Чтобы попасть на матч бесплатно, все желающие могут оформить паспорт болельщика. Его можно получить в одном из двух центров выдачи: ул. Баумана, д. 44/8 и ул. Четаева, д. 10. График работы пунктов выдачи: с понедельника по пятницу – с 11 до 20 часов (без перерыва), в субботу и воскресенье – с 11 до 19 часов (также без перерыва).

Наличие паспорта болельщика Кубка конфедераций является обязательным условием для попадания на матч.