Александр Сидякин поддержал инициативу Татарстана о поддержке «погорельцев» ТФБ землями

12 Май 2017 | новости

Создание земельного фонда в помощь вкладчикам рухнувшего «Татфондбанка» - наиболее разумное решение, которое приняло Правительство Татарстана. Так считает депутат Госдумы Александр Сидякин, который сегодня прокомментировал республиканскую системную инициативу, сообщает ИА «Татар-информ».

«Во-первых, критиковать всегда проще. Но не предлагается ничего взамен. Говорить, что это не сработает, на следующий день после того, как принято решение, как минимум преждевременно. Видимо, кому-то сильно хочется, чтобы ничего не получилось», – заявил парламентарий.

Александр Сидякин также отметил, что проект формирования такого фонда помощи разоренным вкладчикам разрабатывался довольно длительное время и стал взвешенным решением. Президент РТ Рустам Минниханов в конце апреля озвучил главе государства Владимиру Путину идею местных властей, и она была поддержана. Учитывая, что решений столь сложного вопроса было немного.

«Идея создания фонда фигурировала довольно давно и, очевидно, была признана наиболее эффективным механизмом помощи вкладчикам, была озвучена главе государства. Ситуация непростая, поэтому и принимаемые меры должны быть системными», – констатировал Сидякин.

В поддержку земельного варианта выхода их ситуации выступает и то, что ныне действующий механизм возврата средств через суды, предложенный Агентством страхования вкладов, не дает никаких гарантий для «погорельцев». А потому к данной проблеме нужен был системный государственный подход.

«Отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам, а по сути – самоустраниться от решения проблемы. Возвращать средства в надежде, что сложится положительная судебная практика. А если не сложится? Нужен государственный подход, который заключается как раз в создании институтов развития. Решение насущных социальных проблем через инвестиционные проекты – это наиболее разумный сценарий», – уверен Сидякин.