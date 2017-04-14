Кукморяне, подписывайтесь на газету и выигрывайте телевизор!

12 Май 2017 | новости Печать

Кукморяне, подписывайтесь на газету и выигрывайте телевизор!

Акционерное общество «ТАТМЕДИА» вновь объявляет розыгрыш призов среди подписчиков на газеты и журналы на второе полугодие. Призы – три фотоаппарата и главный приз – телевизор. Кроме того, 15 подписчиков получат одеяла из овечьей шерсти, 45 – подарочные наборы.

Для участия в розыгрыше необходимо до 30 июня 2017 года подписаться минимум на три газеты или журналы, выпускаемых именно акционерным обществом «ТАТМЕДИА»; копию квитанции прислать по адресу: 420066, город Казань, улица Декабристов, дом 2 или на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Обязательно укажите свой контактный телефон и пометку «Акция».

Розыгрыш призов состоится 18 августа 2017 года.


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