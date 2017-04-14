Росреестре Татарстана на телеканале «Татарстан 24»

В Республике

Сидякин о земельном фонде помощи вкладчикам ТФБ: «Критиковать всегда проще»

Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».

11:34 12.05.2017 Депутат Госдумы считает, что поддержка клиентов обанкротившихся банков должна быть системной, нельзя «отправить тысячи вкладчиков мотаться по судам».

Пункты выдачи паспортов болельщика на матч «Рубин» – ЦСКА будут работать и в выходные дни

Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.

11:26 12.05.2017 Матч чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоится 17 мая на стадионе Kazan-Arena.

Президент Татарстана обсудил с замглавы «Роснано» развитие Центра нанотехнологий РТ

Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.

11:19 12.05.2017 Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко наметили дальнейшие пути сотрудничества между республикой и компанией.

Фото: На пожаре в Алексеевском районе погибла 14-летняя девочка

Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.

11:03 12.05.2017 Предварительная причина пожара в частном жилом доме – неосторожность при курении.

Митрополит Феофан встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви Евфимием

Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.

10:51 12.05.2017 Епископ Евфимий поздравил митрополита Феофана с 70-летием со дня рождения и подарил книгу об истории и культуре старообрядческой церкви.

Жителя Больших Кайбиц оштрафовали за баню и забор на берегу реки

Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.

09:45 12.05.2017 Экологи также обнаружили на участке татарстанца свалку площадью 28 кв. метров.

В Казани сотрудники МЧС вытаскивают пострадавших из-под завалов на Урицкого

В городе проходят учения: на импровизированном полигоне спасатели ведут поисковые работы в зоне сплошного обрушения.

09:26 12.05.2017 В городе проходят учения: на импровизированном полигоне спасатели ведут поисковые работы в зоне сплошного обрушения.

Появились подробности лобового столкновения иномарок на Фермском шоссе

ДТП произошло на перекрестке Фермское шоссе – Оренбургский проезд.

09:11 12.05.2017 ДТП произошло на перекрестке Фермское шоссе – Оренбургский проезд.

В Авиастроительном районе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу

Водитель иномарки «Шкода» не заметил пенсионерку из-за стоящей рядом «Газели» и сбил ее.

08:40 12.05.2017 Водитель иномарки «Шкода» не заметил пенсионерку из-за стоящей рядом «Газели» и сбил ее.

При лобовом столкновении авто в Казани пострадали четыре человека

Авария произошла на Фермском шоссе.

08:16 12.05.2017 Авария произошла на Фермском шоссе.

Рафик Мухаметшин: «Перезахоронение казанских ханов показывает уважение татар к древним правителям»

То, что казанские ханы будут захоронены по канонам ислама, — это дань уважения к ним, считает ректор Российского исламского института.

08:00 12.05.2017 То, что казанские ханы будут захоронены по канонам ислама, — это дань уважения к ним, считает ректор Российского исламского института.

Брусчатка Лебедевского моста в Казани является частью ранее выявленного объекта культурного наследия

Для интеграции исторического мощения в современное дорожное покрытие уровень кладки с помощью бетонных плит будет поднят на 40 см.

00:26 12.05.2017 Для интеграции исторического мощения в современное дорожное покрытие уровень кладки с помощью бетонных плит будет поднят на 40 см.

Владимир Алекно: «Мы не устаем побеждать!»

Наставник казанцев традиционно лаконично прокомментировал успех своей команды.

23:49 11.05.2017 Наставник казанцев традиционно лаконично прокомментировал успех своей команды.

Выставка «Театр. Скоморохов» открывается в музее Мазитова

Экспозиция включает работы династии театральных художников Скомороховых.

23:44 11.05.2017 Экспозиция включает работы династии театральных художников Скомороховых.

Фарид Мухаметшин поздравил «Зенит-Казань» с очередной победой в чемпионате России

После завершения парламентской сессии Председатель Госсовета РТ вылетел в Москву, чтобы поддержать казанских игроков.

22:34 11.05.2017 После завершения парламентской сессии Председатель Госсовета РТ вылетел в Москву, чтобы поддержать казанских игроков.

В КФУ устроили научный «Ночной предел»

Университет провел пятое по счету образовательное событие в рамках цикла «PRO Наука».

22:22 11.05.2017 Университет провел пятое по счету образовательное событие в рамках цикла «PRO Наука».

Представляющий РТ Шарапудин Магомедов взял «серебро» на чемпионате России по ММА

В турнире приняли участие около 150 спортсменов из 79 регионов страны.

22:00 11.05.2017 В турнире приняли участие около 150 спортсменов из 79 регионов страны.

Татарстанские журналисты прошли по следам царицы Сююмбике в Астрахани

Казанцы стали гостями редакции астраханской областной татарской газеты «Идель».

21:54 11.05.2017 Казанцы стали гостями редакции астраханской областной татарской газеты «Идель».

Обвиняемый в нападении с рашпилем на студентку в Казани заявил, что убивать ее не собирался

Байрамов признал себя виновным в разбойном нападении и даже попросил за это прощения у своей жертвы, однако покушение на убийство отрицает.

21:37 11.05.2017 Байрамов признал себя виновным в разбойном нападении и даже попросил за это прощения у своей жертвы, однако покушение на убийство отрицает.

В Казани пройдет акция для владельцев домашних животных «День здоровья»

Хозяева домашних животных смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарным врачам.

21:22 11.05.2017 Хозяева домашних животных смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарным врачам.

«Зенит» в девятый раз стал чемпионом России

В финальном матче чемпионата страны казанский клуб обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:0.

21:14 11.05.2017 В финальном матче чемпионата страны казанский клуб обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:0.

Лужков отреагировал на решение Грузии о внесении его в черный список

Бывший мэр Москвы назвал запрет на въезд «абсолютно неразумным» и «абсолютно непонятным».

21:08 11.05.2017 Бывший мэр Москвы назвал запрет на въезд «абсолютно неразумным» и «абсолютно непонятным».

В Астрахани прошли репетиции всероссийского Сабантуя

В город сегодня прибыла большая делегация артистов из Татарстана.

20:54 11.05.2017 В город сегодня прибыла большая делегация артистов из Татарстана.

Энгель Фаттахов поздравил КНИТУ-КАИ с юбилеем

Заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки стал почетным гостем торжества по случаю 85-летия вуза.

20:33 11.05.2017 Заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки стал почетным гостем торжества по случаю 85-летия вуза.

Киселев о своем разбитом лице: Женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке

По словам телеведущего, травмы были получены во время отдыха в Коктебеле.

20:11 11.05.2017 По словам телеведущего, травмы были получены во время отдыха в Коктебеле.

Красивейшие снимки Крабовидной туманности засняли мощные телескопы НАСА

Снимки позволяют рассмотреть мельчайшие детали в структуре «савана» этой мертвой звезды.

20:05 11.05.2017 Снимки позволяют рассмотреть мельчайшие детали в структуре «савана» этой мертвой звезды.

Дневник Анны Ахматовой ушел с молотка за 2,5 млн рублей

Торги состоялись в Большом Манеже в Москве.

19:57 11.05.2017 Торги состоялись в Большом Манеже в Москве.

Марат Ахметов: Мы никогда не рассматривали сельское хозяйство как один из секторов экономики

Молодые люди из сельских районов 45 регионов страны приехали в Татарстан для обучения и обмена опытом.

19:45 11.05.2017 Молодые люди из сельских районов 45 регионов страны приехали в Татарстан для обучения и обмена опытом.

Исполком встал на сторону жильцов в борьбе с точечной застройкой в 14-м комплексе Набережных Челнов

Начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов обосновал официальную позицию администрации города по поводу строительства.

19:40 11.05.2017 Начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов обосновал официальную позицию администрации города по поводу строительства.