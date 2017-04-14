Росреестре Татарстана на телеканале «Татарстан 24»

12 мая в 17.30 на телеканале «Татарстан 24» состоится прямой эфир с участием начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиевой.
В рамках программы «Актуальный разговор» государственный регистратор расскажет телезрителям, как построить дом, соблюдая все требования российского законодательства, и стать полноправным его собственником.
Телефоны прямого эфира: (843) 511-99-66, 8-800-500-32-55. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы!
Повтор передачи смотрите в 20.30 и 22.30.
Пресс-служба