Росреестре Татарстана на телеканале «Татарстан 24»

12 Май 2017 | новости Печать

Росреестре Татарстана на телеканале «Татарстан 24»

12 мая в 17.30 на телеканале «Татарстан 24» состоится прямой эфир с участием начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиевой.

В рамках программы «Актуальный разговор» государственный регистратор расскажет телезрителям, как построить дом, соблюдая все требования российского законодательства, и стать полноправным его собственником.

Телефоны прямого эфира: (843) 511-99-66, 8-800-500-32-55. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы!

Повтор передачи смотрите в 20.30 и 22.30.

Пресс-служба


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