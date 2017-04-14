Житель Кукмора Накип Каримуллин: «Все зависит от нас самих»

12 Май 2017 | Год экологии Печать

Житель Кукмора Накип Каримуллин: «Все зависит от нас самих»

Весна пришла. Весенняя красота поднимает настроение, заряжает бодростью. «Эх, жить бы да радоваться», - говорю. Но душу тревожит одно: многочисленные кучи мусора. А самое печальное в том, что мусорные проблемы мы создаем сами. Двор по улице Восточная, в котором живем, мы сами превратили в свалку мусора. Конечно, каждую неделю организация «Эко-Сервис» вывозит мусор из контейнеров, но если жители будут выбрасывать мусор прямо на улице, как уж тут одной организации успеть все убрать. Ведь важно помнить, что грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если выливать грязную воду в специальную яму, выкидывать твердые бытовые отходы в контейнеры, окружающая территория оставалась бы чистой. На страницах районки прочитал такие обвинительные строки, мол, кто-то на легковой машине привез мусор и бросил в контейнер. Я бы поблагодарил этого человека. Ведь он не оставил мусор на обочине дороги или не выбросил его на берег речки. Обратите внимание: рядом с большими магазинами вместо мусорных контейнеров стоят небольшие урны. Не заполняются ли они слишком быстро?

Вот так мы сами загрязняем окружающую природу, отравляем воду, которую пьем. Мусор, выброшенный на землю способен распространять радиоактивные излучения, потому что среди них есть диодные светильники. Если так будет продолжаться дальше, то народ начнет гибнуть от разных болезней. Это будет равносильно мировой войне.

Давайте же содержать окружающую среду в чистоте и порядке, а дворы превращать в цветущие сады. Ведь нам здесь жить. Чтобы каждый год не беспокоила проблема мусора и чистоты, нужно держать этот вопрос под контролем.

 


Накип КАРИМУЛЛИН, Кукмор


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