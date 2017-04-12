Метеорологи: Погода в Татарстане улучшится на следующей неделе

12 Май 2017 | новости

(Казань, «Татар-информ», Алсу Мусина). Дневные и ночные температуры воздуха на территории РТ находятся ниже нормы на 4-5 градусов. Дожди, сильный порывистый ветер, снег, выпавший этой ночью в отдельных районах РТ, метеорологи объясняют излишней активностью циклонов.

«Мы находимся в тыловой части циклона, и этим обусловлен низкий температурный фон, который продлится предположительно до 15 мая. Имеющиеся погодные условия определяет излишняя циклоническая активность. День-два назад царил совсем другой циклон, он ушел на восток, и на его место пришел новый с Самары. С южного, казалось бы, направления. Тем не менее он принес ночные осадки и заморозки. Ночью в Алексеевском районе, например, выпал снег. Когда произойдет улучшение погоды? Мы рассчитываем, что со следующей недели. В понедельник будет 12-15 градусов тепла», – считает профессор-метеоролог Юрий Переведенцев.

По словам начальника авиаметеорологической станции «Казань-Сокол» Риммы Ермаковой, погода свое возьмет, вторая половина мая будет лучше первой: «Циклон отходит, мы уже на периферии гребня. На жару не рассчитываем, но с воскресенья определенно станет лучше. Осадки ожидаем сегодня во второй половине дня, завтра в обед, а с вечера пятницы антициклон принесет сухой воздух. Улучшение погоды будет небыстрым».