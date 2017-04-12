Центр занятости населения Кукморского района – лучший центр занятости населения РТ

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты подвели итоги очередного Республиканского смотра-конкурса «Лучший центр занятости населения Республики Татарстан – 2016», направленного на повышение качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости, изучение и распространение лучшего опыта управленческой, информационно-аналитической, организационно-методической деятельности центров занятости населения, повышение профессионализма работающих в них специалистов.
За звание лучших боролись центры занятости населения Альметьевска, Буинска, Нижнекамска, Заинска, Чистополя, Азнакаево, а также Сабинского, Менделеевского, Мензелинского, Кукморского, Алькеевского и Лаишевского районов.
По итогам смотра-конкурса лучшим центром занятости населения Республики Татарстан 2016 года признан ГКУ «Центр занятости населения Кукморского района».