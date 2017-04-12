Письмо из детства

12 Май 2017 | Из ваших писем

Как-то моя покойная мама, приготовив веревку и колышек для выпаса козы, отправила меня привязать козу с козлятами на другую сторону реки – у подножия горы. Искать место для привязи не надо: где животное само остановится и начнет жевать траву, там ее можно и привязывать. А козлята далеко от мамы не уйдут.

Коза начала отщипывать траву. Только собрался вбить колышек в землю, как обнаружил, что то, чем можно было бы его вбить, забыл дома. Но я не растерялся, нашел камень, который валялся неподалеку. Когда вбивал колышек, камень раскололся на части, одна - плоская часть осталась у меня в руке. И вдруг меня посетила одна мысль: я решил оставить сообщение для потомков. Мол, пусть прочитают через 1000 лет. Как сейчас помню, в кармане у меня был карманный ножик. Долго выскабливал письмо для будущих поколений. Наконец, завершил «11.06.1955 год, Максут» и для потомков оставил его в надежном месте.

Время летит быстро. Прошли годы детства, юности, молодости, уже перешагнул 70-летний рубеж. И вот как-то повел своих коз именно к этому месту. Видимо и память начала подводить, я забыл молоток для забивания колышка. Огляделся по сторонам, нашел плоский камень, и только собрался забить колышек, как заметил, что это - мое обращение к молодому поколению. 61 год оно ждало своего читателя. Надпись со временем из-за дождей и снега, солнца и ветра успела стереться. Я словно нашел большое сокровище. Взял в руки камень, присел на траву. Ком подступил к горлу, а на глазах навернулись слезы. Я через 61 год, словно вернулся в годы детства, когда был 8-9-летним мальчиком. Я был безгранично благодарен себе за это письмо в будущее.