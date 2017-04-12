Внимание: снижается стоимость подписки на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)!

Уважаемые читатели! С 11 по 21 мая объявляется декада подписки на газеты и журналы. В период декады у вас есть возможность подписаться по сниженной цене на периодические издания, в том числе и на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») на второе полугодие этого года. Если сейчас стоимость подписки на 6 месяцев – 648 рублей, то во время декады она будет составлять 596 рублей 34 копейки.
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В Республике
Появились подробности лобового столкновения иномарок на Фермском шоссе
ДТП произошло на перекрестке Фермское шоссе – Оренбургский проезд.
09:11 12.05.2017
ДТП произошло на перекрестке Фермское шоссе – Оренбургский проезд.
09:11 12.05.2017
В Авиастроительном районе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу
Водитель иномарки «Шкода» не заметил пенсионерку из-за стоящей рядом «Газели» и сбил ее.
08:40 12.05.2017
Водитель иномарки «Шкода» не заметил пенсионерку из-за стоящей рядом «Газели» и сбил ее.
08:40 12.05.2017
При лобовом столкновении авто в Казани пострадали четыре человека
Авария произошла на Фермском шоссе.
08:16 12.05.2017
Авария произошла на Фермском шоссе.
08:16 12.05.2017
Рафик Мухаметшин: «Перезахоронение казанских ханов показывает уважение татар к древним правителям»
То, что казанские ханы будут захоронены по канонам ислама, — это дань уважения к ним, считает ректор Российского исламского института.
08:00 12.05.2017
То, что казанские ханы будут захоронены по канонам ислама, — это дань уважения к ним, считает ректор Российского исламского института.
08:00 12.05.2017
Брусчатка Лебедевского моста в Казани является частью ранее выявленного объекта культурного наследия
Для интеграции исторического мощения в современное дорожное покрытие уровень кладки с помощью бетонных плит будет поднят на 40 см.
00:26 12.05.2017
Для интеграции исторического мощения в современное дорожное покрытие уровень кладки с помощью бетонных плит будет поднят на 40 см.
00:26 12.05.2017
Владимир Алекно: «Мы не устаем побеждать!»
Наставник казанцев традиционно лаконично прокомментировал успех своей команды.
23:49 11.05.2017
Наставник казанцев традиционно лаконично прокомментировал успех своей команды.
23:49 11.05.2017
Выставка «Театр. Скоморохов» открывается в музее Мазитова
Экспозиция включает работы династии театральных художников Скомороховых.
23:44 11.05.2017
Экспозиция включает работы династии театральных художников Скомороховых.
23:44 11.05.2017
Фарид Мухаметшин поздравил «Зенит-Казань» с очередной победой в чемпионате России
После завершения парламентской сессии Председатель Госсовета РТ вылетел в Москву, чтобы поддержать казанских игроков.
22:34 11.05.2017
После завершения парламентской сессии Председатель Госсовета РТ вылетел в Москву, чтобы поддержать казанских игроков.
22:34 11.05.2017
В КФУ устроили научный «Ночной предел»
Университет провел пятое по счету образовательное событие в рамках цикла «PRO Наука».
22:22 11.05.2017
Университет провел пятое по счету образовательное событие в рамках цикла «PRO Наука».
22:22 11.05.2017
Представляющий РТ Шарапудин Магомедов взял «серебро» на чемпионате России по ММА
В турнире приняли участие около 150 спортсменов из 79 регионов страны.
22:00 11.05.2017
В турнире приняли участие около 150 спортсменов из 79 регионов страны.
22:00 11.05.2017
Татарстанские журналисты прошли по следам царицы Сююмбике в Астрахани
Казанцы стали гостями редакции астраханской областной татарской газеты «Идель».
21:54 11.05.2017
Казанцы стали гостями редакции астраханской областной татарской газеты «Идель».
21:54 11.05.2017
Обвиняемый в нападении с рашпилем на студентку в Казани заявил, что убивать ее не собирался
Байрамов признал себя виновным в разбойном нападении и даже попросил за это прощения у своей жертвы, однако покушение на убийство отрицает.
21:37 11.05.2017
Байрамов признал себя виновным в разбойном нападении и даже попросил за это прощения у своей жертвы, однако покушение на убийство отрицает.
21:37 11.05.2017
В Казани пройдет акция для владельцев домашних животных «День здоровья»
Хозяева домашних животных смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарным врачам.
21:22 11.05.2017
Хозяева домашних животных смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарным врачам.
21:22 11.05.2017
«Зенит» в девятый раз стал чемпионом России
В финальном матче чемпионата страны казанский клуб обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:0.
21:14 11.05.2017
В финальном матче чемпионата страны казанский клуб обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:0.
21:14 11.05.2017
Лужков отреагировал на решение Грузии о внесении его в черный список
Бывший мэр Москвы назвал запрет на въезд «абсолютно неразумным» и «абсолютно непонятным».
21:08 11.05.2017
Бывший мэр Москвы назвал запрет на въезд «абсолютно неразумным» и «абсолютно непонятным».
21:08 11.05.2017
В Астрахани прошли репетиции всероссийского Сабантуя
В город сегодня прибыла большая делегация артистов из Татарстана.
20:54 11.05.2017
В город сегодня прибыла большая делегация артистов из Татарстана.
20:54 11.05.2017
Энгель Фаттахов поздравил КНИТУ-КАИ с юбилеем
Заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки стал почетным гостем торжества по случаю 85-летия вуза.
20:33 11.05.2017
Заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки стал почетным гостем торжества по случаю 85-летия вуза.
20:33 11.05.2017
Киселев о своем разбитом лице: Женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке
По словам телеведущего, травмы были получены во время отдыха в Коктебеле.
20:11 11.05.2017
По словам телеведущего, травмы были получены во время отдыха в Коктебеле.
20:11 11.05.2017
Красивейшие снимки Крабовидной туманности засняли мощные телескопы НАСА
Снимки позволяют рассмотреть мельчайшие детали в структуре «савана» этой мертвой звезды.
20:05 11.05.2017
Снимки позволяют рассмотреть мельчайшие детали в структуре «савана» этой мертвой звезды.
20:05 11.05.2017
Дневник Анны Ахматовой ушел с молотка за 2,5 млн рублей
Торги состоялись в Большом Манеже в Москве.
19:57 11.05.2017
Торги состоялись в Большом Манеже в Москве.
19:57 11.05.2017
Марат Ахметов: Мы никогда не рассматривали сельское хозяйство как один из секторов экономики
Молодые люди из сельских районов 45 регионов страны приехали в Татарстан для обучения и обмена опытом.
19:45 11.05.2017
Молодые люди из сельских районов 45 регионов страны приехали в Татарстан для обучения и обмена опытом.
19:45 11.05.2017
Исполком встал на сторону жильцов в борьбе с точечной застройкой в 14-м комплексе Набережных Челнов
Начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов обосновал официальную позицию администрации города по поводу строительства.
19:40 11.05.2017
Начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов обосновал официальную позицию администрации города по поводу строительства.
19:40 11.05.2017
Президент Татарстана – лидер медиарейтинга глав регионов ПФО
В медиарейтинге глав регионов России за апрель Рустам Минниханов находится на пятом месте.
19:32 11.05.2017
В медиарейтинге глав регионов России за апрель Рустам Минниханов находится на пятом месте.
19:32 11.05.2017
Петр Дементьев: Мой дед нянчился больше с авиацией, чем со мной
В Татарстан прибыл внук легендарного министра авиационной промышленности СССР.
19:20 11.05.2017
В Татарстан прибыл внук легендарного министра авиационной промышленности СССР.
19:20 11.05.2017
ГИБДД Татарстана дала рекомендации в связи с ухудшающейся погодой
Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.
19:14 11.05.2017
Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.
19:14 11.05.2017
Путин поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы Правительства Болгарии
Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в различных областях.
19:09 11.05.2017
Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в различных областях.
19:09 11.05.2017
Новые направления сотрудничества обсудил Президент РТ с директором Российского ядерного центра
6 апреля татарстанская делегация во главе с Рустамом Миннихановым посетила Саров, где ознакомилась с деятельностью РФЯЦ – ВНИИЭФ.
18:54 11.05.2017
6 апреля татарстанская делегация во главе с Рустамом Миннихановым посетила Саров, где ознакомилась с деятельностью РФЯЦ – ВНИИЭФ.
18:54 11.05.2017
Лужкову запретят въезд на территорию Грузии
Лужков известен тем, что в июне 2008 года призывал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, входивших на тот момент в состав Грузии.
18:46 11.05.2017
Лужков известен тем, что в июне 2008 года призывал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, входивших на тот момент в состав Грузии.
18:46 11.05.2017
В Казани сохранят случайно вскрытое историческое мощение Лебедевского моста на Булаке
Рабочие сняли уложенный несколькими днями ранее асфальт и извлекают со стороны улицы Тази Гиззата ушедшие в грунт бруски.
18:42 11.05.2017
Рабочие сняли уложенный несколькими днями ранее асфальт и извлекают со стороны улицы Тази Гиззата ушедшие в грунт бруски.
18:42 11.05.2017
В Лаишевском птицекомплексе умерщвлено 60 тыс. голов больной птицы
На территории птицекомплекса «Лаишевский» был обнаружен геном вируса гриппа А.
18:30 11.05.2017
На территории птицекомплекса «Лаишевский» был обнаружен геном вируса гриппа А.
18:30 11.05.2017