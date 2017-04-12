Указом Президента РФ исключена анонимность пользователей в интернете

11 Май 2017 | новости Печать

Указом Президента РФ исключена анонимность пользователей в интернете

В указе оговорены и меры поддержки традиционных СМИ, а также инструменты урегулирования ситуации с похожими сервисами.

Указом Президента РФ Владимира Путина исключена анонимность пользователей в интернете в рамках реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Об этом сообщает Lenta.ru.

Целью подписания документа стало желание уйти от «безответственности и безнаказанности» интернет-пользователей. Для гарантии безопасности юзеров, конфиденциальности их информации предполагается создать специальную систему.

В указе оговорены и меры поддержки традиционных СМИ, а также инструменты урегулирования ситуации с похожими сервисами: новостными агрегаторами, соцсетями, интернет-телевидением, мессенджерами и др.

Согласно указу, подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Выполнить поручения, прописанные в указе, Правительству РФ предстоит к 1 октября 2017 года, в том числе разработать систему, позволяющую государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также защитить российскую инфраструктуру от кибератак.

Татар-информ

фото из открытого источника


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