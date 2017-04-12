"Вселенная дает знак" - Глава 3

11 Май 2017 | Литературная страничка

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Прошло уже две недели с кончины мамы. Я ненавижу этот мир! Он такой несправедливый и жестокий. В детстве я дала клятву, что никогда не прогнусь под него и буду "плыть" против течения. Сейчас же я хочу целыми днями и ночами лежать в постели. Папа уехал в Лондон на несколько дней, но его не было уже больше недели и я очень сильно переживала. Я не ела и не пила совсем. Платье, которое было мне в пору, теперь висит на моем теле. «Жизнь несправедлива….», - повторяю эти слова у себя в голове снова и снова. Я скоро сойду с ума...

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА