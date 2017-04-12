Кукморянка рассказывает о своем прадеде - капитане Павле Крылатых

11 Май 2017 | Из ваших писем Печать

Кукморянка рассказывает о своем прадеде - капитане Павле Крылатых

Я хочу рассказать о своем прадедушке по папиной линии  - капитане Крылатых Павле Андреевиче. В годы войны он был командиром специальной диверсионно-разведывательной группы в/ч «Полевая почта 83462» 3-го (диверсионного) отдела Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта «ДЖЕК». Эта группа действовала в июле-декабре 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника.

Родился  мой прадед в 1918 году в деревне Выгузы Кировской области в крестьянской семье. Учился в Свердловском горном институте, затем закончил Черкасское военно-пехотное училище в городе Свердловске. Летом 1942 года прошел курсы усовершенствования командного состава, а в сентябре 1942 – разведшколу.

В ряды Красной Армии был призван с 27 июля 1941 года. С января 1942 ушел на фронт в качестве командира миномётного взвода в составе частей Западного фронта, которые вели тяжёлые наступательные бои за смоленский город Гжатск (Гагарин). В апреле в боевой обстановке получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь. С лета 1942 года – военнослужащий спецчастей глубинной разведки, в том числе трижды для выполнения специальных диверсионно-разведывательных заданий забрасывался на оккупированную территорию Белоруссии.

За боевую доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими оккупантами, был удостоен ордена Красной Звезды, а в июле 1944 года, сразу по возвращению из третьей боевой командировки, был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 20-х числах 1944 года из города Дзержинска вместе с боевыми товарищами Наполеоном Ридевским, Иосифом Зварикой, Геннадием Юшкевичем и Владимиром Михалевичем был отозван в Смоленск - в аппарат Разведуправления 3-го Белорусского фронта, где уже 25 июля получил новое назначение - на должность командира специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек», которой предстояло действовать в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника.

Первоначальный состав – десять человек: командир группы – мой прадед - капитан Крылатых («Джек») Павел Андреевич. Около 1.00 27 июля десять человек во главе с моим прадедушкой был десантированы с борта самолёта в двух километрах южнее восточно-прусского населённого пункта Ляукнен (посёлок Громово Славского района). Мой прадед, находясь в тылу врага, проявил себя смелым, решительным и инициативным командиром. Под его началом разведгруппа сумела выявить интенсивное движение войск противника со стороны Кёнигсберга через Тильзит, а также несколько ранее неизвестных советскому командованию шоссейных дорог, по которым немцами и осуществлялась та самая переброска свежих резервов к фронту.

Погиб в ночь с 29 на 30 июля 1944 года при неудачной попытке во главе группы перейти на правый берег реки Парве, попал под оружейно-пулемётный залп затаившейся вражеской засады. Пуля попала прямо в сердце моего прадеда. Его тело разведчики отнесли в глубину леса. Однако похоронить не удалось, поскольку вскоре началась вражеская облава. Труп пришлось бросить, замаскировав сверху ветками. Успели только снять с погибшего автомат, пистолет, компас, часы, полевую сумку с картами и пиджак, поскольку лацкан того был украшен орденом Красной Звезды. В результате тело капитана П.А. Крылатых оказалось захваченным гитлеровцами, которые доставили его в морг города Тильзита.

Мой прадед увековечен на калининградской земле. 9 мая 1988 года у посёлка Громово Славского района, на изгибе лесной дороги в присутствии бывших бойцов разведгруппы «Джек» Н.Ф. Ридевского, Г.В. Юшкевича и И.А. Целикова капитану П.А. Крылатых был торжественно открыт памятник: высокий обелиск, выполненный из нержавеющей стали и украшенный в центральной части двумя композициями – с изображением щита и меча и барельефом героя. здесь находились: вначале памятная табличка, установленная в начале 1970-х студентами Калининградского госуниверситета, а затем – сложенный из кирпича и камня скромный памятник-«пирамидка». Кроме того, имя капитана П.А. Крылатых занесено в Книгу Памяти Калининградской области «Назовём поименно» (т. 10, стр. 261). В память о советских разведчиках на трассе А-216 сооружен мемориальный комплекс. Их было 10 человек, в возрасте от 16 до 29 лет, в тылу врага. Именно их деятельность и ещё десятков погибших разведчиков обеспечила советской армии успех в Восточно-Прусской операции.

Память СВЯЩЕННА! Вот и сейчас, спустя семьдесят с лишним лет, мой прадед прошел в строю бессмертного полка среди тысяч тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего. «Нет более сильного чувства, чем любовь к родному. Это чувство удесятеряется, если ты заброшен далеко от Родины, одинок, как челн в океане. Ни минуты ты не можешь не думать о Родине. Ты всегда с ней. Без нее жизнь теряет всякий смысл» - цитата из книги одного из оставшихся в живых членов разведгруппы «Джек» Наполеона Ридевского «Парашюты на деревьях». Они погибали во имя Родины. Благодаря их подвигу мы живем под мирным небом.

 

 

Ксения Муравьева

Ученица 7а класса Кукморской средней школы № 3

 


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