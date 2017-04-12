Мария Михайлова из Нижнего Кумора бережно хранит письмо своего отца

11 Май 2017 | Из ваших писем

Не зря эту войну назвали Великой. Масштабы ее охвата поражают. Нет, наверное, в стране семьи, которой не коснулось ее пламя. Вот и у меня есть родственники, опаленные пожарищем той страшной войны.

Михайлова Мария Ильинична, которой на сегодняшний день 73 года, проживает в деревне Нижний Кумор. Однажды она показала мне письмо своего отца, которое было написано 18 января 1942 года. Вот что пишет отец Марии Ильиничны жене Пелагее: «Здравствуй, Пелагея, пишу тебе письмо. Всем передаю привет. Вот, Пелагея, на сегодняшний день я жив и здоров, что будет дальше никому не известно. Наша жизнь висит на волоске. Немцы недалеко, всего 40-50 километров. За меня не волнуйся, Пелагея. Мы за Советскую власть отдадим последнюю каплю крови. Мы воюем за то, чтобы наш народ жил в покое. Если мы умрем, долго нас поминать будете. До свидания, Пелагея, «дай правую руку».

Тимофеев Илья Тимофеевич

Адрес: ППС №III, часть 351.

(Переведено с удмуртского языка)

Домой он не вернулся. Последняя место службы - 11 стрелковая дивизия; воинское звание - красноармеец; должность и специальность - СТР. Илья Тимофеевич отдал свою жизнь за победу 25 октября 1942 года. Жене, Пелагее, пришло извещение о гибели мужа 28 октября 1942 года. Похоронен в районе Тортолово Ленинградской области. Один только раз довелось тете Марии с братом съездить на могилу отца и возложить цветы на братскую могилу, чему она очень рада. Это страшная война оставила сотни и тысячи детей сиротами, которым не довелось познать, что такое отцовская или материнская любовь. Мария Ильинична бережно хранит письмо своего отца. Ведь это единственная память о родном человеке.

Валерия Якимова

ученица 6б класса

Кукморской средней школы №3