В Татарстане на птицефабрике выявлен птичий грипп

11 Май 2017 | новости

В Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ рекомендовали ограничить продажу птицы и продукции птицекомплекса.

На территории птицекомплекса «Лаишевский» в Татарстане обнаружен геном вируса гриппа А птиц. Об этом сообщается в специальном распоряжении Главного управления ветеринарии Кабмина РТ, разосланном главам районов республики и районным ветобъединениям.

В распоряжении говорится, что опасный вирус выявили специалисты Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Результаты исследования подтвердили эксперты из Владимира.

«На основании изложенного необходимо обеспечить выполнение организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Одновременно рекомендуем вам ограничить свободную реализацию живой птицы и птицеводческой продукции ООО „Птицекомплекс Лаишевский“», – говорится в распоряжении.

Татар-информ